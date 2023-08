A reziliencia az elmúlt évek egyik legdivatosabb, legtöbbet használt kifejezése, népszerűségét annak köszönheti, hogy manapság egyre többen igyekeznek a pszichológia segítségével boldogabb emberré válni. A szó alapvetően egyfajta rugalmas ellenállási képességet jelent, a pszichológusok szerint az az egyén, aki reziliens, gyorsan képes visszanyerni eredeti, egészséges és jó állapotát, mindegy, milyen testi-lelki szenvedést kellett kiállnia korábban. Alapvetően minden ember másképp áll a krízishelyzetekhez, van, aki egy súlyos betegség leküzdése után szinte azonnal képes „normális” életet élni, míg más a kisebb munkahelyi zűrökkel is nehezen birkózik meg.



A reziliencia egy készség, amely gyermekkorunk során alakul ki bennünk, mértéke attól függ, milyen az önismeretünk, a szocializációnk, illetve milyen személyes megküzdési módokat tanulhattunk el a körülöttünk lévő felnőttektől. Akik nem kifejezetten reziliensek, azok se csüggedjenek, ez az ellenállóképesség felnőttkorban is szépen fejleszthető.

Így fejleszd felnőttként a rezilienciádat

A fejlődéspszichológusok régóta kutatják, milyen hatással vannak az emberi lélekre bizonyos gyermekkori negatív tapasztalatok. Illetve azt, miért hatnak ezek egyesekre rosszabbul, mint másokra. E kutatási terület szakértői három csoportra osztották a gyermekeket, pitypangok azok, akik szinte bármilyen környezetben képesek boldogulni, orchideák pedig azok, akiknek tökéletes kiegyensúlyozottságra van szükségük. A kettő között helyezkedik el a tulipán csoport, ők viszonylag jól boldogulnak mostohább helyzetekben is.



Ugyanezek a kutatók megfigyelték, hogy a tulipánok és az orchideák is fejleszthetők, a megfelelő gyakorlatoknak köszönhetően javult a rezilienciájuk, jobban viselkedtek, könnyebben létesítettek másokkal kapcsolatot.



Hogy ennek mi a magyarázata? Nos, dióhéjban elmondható, hogy az úgynevezett kognitív háromszög az oka, amely szerint az érzéseink formálják a gondolatainkat, a gondolatok pedig a viselkedésünket. Ez a folyamat működhet negatív és pozitív irányba is. A fejlett rezilienciához tehát ennek a háromszögnek a működését kell behangolni.

4 mód a rezliencia fejlesztésére

Optimista gondolkodás: igyekezz kicserélni a negatív gondolataidat pozitív gondolatokra, hiszen ennek segítségével olyan jövőt vázolhatsz magad elé, ami megnyugtató!

Stressztűrő képesség: akármilyen stresszes helyzetbe kerülsz, vegyél egy vagy több nagy levegőt, lélegezz lassan, ha jól esik, számolj el magadban tízig, csak ezután cselekedj, ne hagyd, hogy a pánik magával rántson!

Optimális frusztráció: ne ragaszkodj az utolsó utáni pillanatig ahhoz a tervhez, amit korábban megálmodtál, tanuld meg belátni, ha valami nem működik és keress új megoldásokat!

Empátia: légy önmagaddal és másokkal szemben is megértő, ez felszabadító!



