Renault Clio: a stílusos társ a városi mindennapokhoz

A világszerte 16 millió példányban értékesített Cliót a franciák kedvenc autójukként imádják, nemzetközi bestsellerként ünneplik, és kétszer is elnyerte az Év Autója címet Európában. Most a legújabb változatában is elkápráztat: a Renault "Nouvelle Vague" iránti elkötelezettségét képviselve, az innovatív formatervezés és az állandó értékek könnyed ötvözetét nyújtja.

forrás: Renault

A modernitás művészete

A Clio ötödik generációja jellegzetesen mai stílusban definiálja újra a Renault márka lényegét, egyszerre ember- és technológia-központú formanyelvét. Az új Renault-logóval díszített, megújult orr kifejezőbbé teszi a márka elkötelezettségét a modern és fenntartható járművek iránt. A jellegzetes LED-világítás, amely hamarosan az összes Renault modellt díszíti, új korszakra hangszerelt precizitást és a karaktert testesít meg.

Belül a Clio biológiai forrásból származó, újrahasznosított összetevőkön alapuló kárpitozással és anyaghasználatával nyűgöz le. A különböző felszereltségek közül kiemelkedik az Esprit Alpine változat, amely elegáns megjelenésével tökéletesen testesíti meg az új Clio szellemiségét, miközben a legendás Alpine márka előtt tisztelegve hoz sportosságot a mindennapokba.

Az elegancia evolúciója

A Renault Clio, ez a gazdag múlttal rendelkező, szeretett ikon, figyelemre méltó ugrást tett előre a formatervezés terén. Hét elegáns karosszériaszín közül választhatunk, köztük a szemet gyönyörködtető, háromrétegű holdkő szürke. A jellegzetes kerekek átmérője akár 17”-os is lehet. A hat kerékvariáció közül a Techno felszereltséghez például 16 collos, gyémántcsiszolt, fekete, alumínium keréktárcsák járnak.

A 145 lóerős E-Tech full hybrid bevezetésével nemcsak stílust, hanem fenntarthatóságot is kínál, tökéletesen igazodva a ma igényeihez. A Formula-1-ből származó tudást kamatoztató hybrid változatot városi körülmények között 80%-ban a villanymotor hajtja, ezzel akár 40% fogyasztáscsökkenést és 4,2 literes fogyasztást is elérhetünk.

Akár egy elegáns városi autóra, akár egy fenntarthatóbb választásra vágysz, a Renault Clio mindkét fronton a modern autózás új jelképévé válik.