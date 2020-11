Rémes dolgokat állítanak az Emily in Paris főszereplőjének apjáról

Phil Collins évtizedek óta a zenei élet nagy és elismert alakja. Mióta lánya, Lily Collins is reflektorfénybe került, főként a Netflixen futó sikersorozata, az Emily in Paris miatt, az énekest is egyre többször veszik elő megint a magazinok.

Ezúttal sajnos nem zenei munkásságát dicsérik, hanem volt felesége hadjáratától hangos a külföldi sajtó.

Phil Collins egykori felesége, Orianne Cevey 1999-ben házasodtak össze, kapcsolatuk 2006-ig tartott, és két gyerekük született, akik Lily Collins féltestvérei. 2006-os válásukkor a zenész 47 millió dollárt adott volt feleségének, ez közel 15 milliárd forint. Akkor úgy tűnt, exneje megelégedett ezzel, majd 10 év múlva nagy meglepetésként ismét összejöttek, és a nő beköltözött Phil Collins 40 millió dolláros villájába. Az ex-asszony azt állítja, akkor a zenész azt ígérte, övé lesz a ház fele, és mikor nemsokára ismét szétmentek, Collins nem volt hajlandó osztozni vele, ennek ellenére vadi új férjével beköltözött a házba a nő, mikor épp Londonban volt Phil Collins. Innentől kezdve ismét indult a pereskedés, vitázás, és Cevey lejárató hadjárata exférje ellen.

Phil Collis volt neje olyanokat állított, hogy a brit rocker rászokott a gyógyszerekre, mert elvesztette tehetségét, kibírhatatlan volt vele együtt élni, sőt, állítólag egész 2019-ben nem is fürdött meg, és annyira büdös volt a lakás, hogy nem is akart senki bemenni. Szerinte 2020 közepén mosakodott meg először, mikor már tényleg nem volt, aki eltűrte volna a körülötte méterekről érezhető büdös szagát.

Collins nem tagadta a vádakat, de nem is erősítette meg. Remélhetőleg nem fajul tovább a nő lejárató kampánya ellene, és meg tudnak egyezni.

