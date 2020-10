Nagyon kiborított az Emily in Paris: Az 5 legidegesítőbb dolog a Z-generációsok új kedvenc sorozatában

Bevallom, én vagyok az a nő, aki nem szereti a Szex és New Yorkot. Sőt, én vagyok az a nő, aki a férfi barátainak javasolni szokta, hogy ha valaki az első randin ezt a sorozatot említi a kedvenceként, inkább álljon fel, és szaladjon el nagyon messzire. De most már ki fogom egészíteni ezt a tanácsot arra, hogy olyan messzire szaladjon, ahol a Netflix nem tölti be az Emily in Paris című újdonságot.

Egy 2 hetes karantén rákényszerített nagyjából a világ összes sorozatába való belenézésre, az Emilyt pedig egy délután alatt daráltam le,

és pont olyan érzés volt, mint mikor valakinek, akit utálsz, órákig nézegeted az Instagram fotóit. Olyan kellemesen irritáló.

30 percnyi tömény kamu, ami kiránt a valóságból egy kicsit, és közben legszívesebben jegyzetelnél, hogy mennyi eszetlen és irreális jelenet van benne.

Persze, nem az irreális jelenetekkel van baj, hanem azzal, hogy ezt mennyire életszerűen próbálják tálalni.

Míg a 2000-es évek elején minden huszonéves lány újságíró akart lenni, hiszen heti egy cikket megírva dőlnek a Jimmy Choo-k és Manolo Blahnikok az ember saját New York-i lakásának besétálós gardróbjába, és egész nap csak koktélozni kell a karrierért, 2020-ban valószínűleg a marketing szakemberek száma fog majd növekedni Emily csodálatos életét látva.

Nehéz mindössze 5 dologra szűkíteni, mi miatt nem szabad hinni ennek a sorozatnak, de azért megpróbálom:

A sorozat tanulsága szerint 48 követőből 3 nap alatt villámgyorsan tudsz 21 ezret csinálni, a teljesen "basic" posztok pedig segítenek ebben.

Emily gyakorlatilag olyan képekből épít Insta-influencer karriert, napok alatt, minden kompozíció és gondolkodás nélkül, mint például egy croissant, vagy épp egy elmosódott szelfi, amihez teljesen haszontalan hashtagek kerülnek.

Van egy rossz hírem: évekbe, sok kreativitásba, egy niche megtalálásába és rengeteg promóba kerül, mire valaki 1000 vagy 2000 követőt összeszed, nemhogy 21 ezret.

Egy mosoly és egy színes ruhadarab minden siker kulcsa.

A totál semmilyen személyiségű Emily annyira lenyűgöz mindenkit, hogy 2 héttel Párizsba költözése után mindenki őt keresi meg munkákkal, ajánlatokkal, bármit elintéz, személyes kedvence lesz az összes divattervezőnek, sőt, a létező összes helyes, egyedülálló és nem egyedülálló férfi is őt akarja, ő gyakorlatilag mindenkinek álmai asszonya.

Az Emily in Paris francia emberei napi 2 órát dolgoznak, mindenhonnan késnek, kizárólag a szex és a croissant érdekli őket.

Ja, és persze a bor. Olyan sztereotípiákat mutat be a műsor a franciákról, hogy én kérek elnézést.

Hónapokig élsz Párizsban, de a bonjour az egyetlen szó, amit megtanulsz?

Emily az első 10 percben még próbálkozik a francia nyelvvel, de 10 résszel később is kizárólag a bonjour-ig jut, de még azt is bántóan amerikai akcentussal. Bocs, de ha kettőnél többször kimész az utcára, már akkor több tudás ragad rád.

Emily főnöke kimeríti a munkahelyi zaklatás fogalmát 100 százalékban, de ő mégis mosolyog, és BFF-et játszik vele.

Emily egy pillanatra sem jön ki a goodvibesonly, elnézést, a bonvibesonly hangulatból, annak ellenére, hogy a kollégái naponta alázzák meg olyan szinten munka- és magánéleti szándékból hogy a legtöbben perre mennének.

És akkor azokról már szó se essen, hogy a Macbookja "Jegyzetek" funkciójában szerkeszti a munkahelyi szövegeit, vagy hogy az összes barátja véletlenül pont milliárdos.

Nem azt mondom, hogy az lenne a jó sorozat, hogy a fiatal magyar lány megérkezik Londonba, majd a 14 órás barista műszak után egy 3 négyzetméteres hálószobában zokogja álomba magát a szomszédban üvöltő vendégmunkások hangjára, de legalább nem adna a tizenéves lányoknak egy totál hazug világképet reálisnak álcázva.

