Budapesten van az Emily Párizsban főszereplője, és nagyon úgy tűnik, hogy imádja a magyar fővárost!

Egyre többen rajonganak az Emily Párizsban című sorozatért, amit sokan a Szex és New York-hoz is hasonlítanak.

A főszereplő, Lily Collins céltudatos, bűbájos, és nagyon stílusos - nem csoda, ha sok lány vágyik az övéhez hasonló életre.

A sorozatban Lucas Bravo alakítja Gabrielt, akivel most akár össze is futhatsz Budapest utcáin! A sác ugyanis az Instagramon már napokkal ezelőtt elmondta, nálunk forgatja új filmjét, innen mennek majd Párizsban és Londonba dolgozni.

Sőt, az Insta Storykban beszámolt koronavírus-tesztjéről is, illetve kedvenc budapesti helyszíneit is megmutatta - az egyik közülük a Bazilika volt.

Egy szemfüles rajongó szerencsére össze is szedte a mindössze 24 óráig elérhető képsorokat, így most te is megnézheted, miket posztolt a sztár a magyar fővárosról!

