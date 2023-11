PCOS, endometriózis? Ezt a 7 ételt kerüld, mert súlyosbítja a tüneteket és gyulladást okoz!

A PCOS az endokrin rendszer betegsége, ami a hormonháztartást, a női szerveket és az emésztőrendszert is érinti, és számos kellemetlen tünettel nehezíti meg a nők életét. Ám nem csak gyógyszerekkel kezelhető, megfelelő étrenddel, bizonyos alapanyagok kerülésével a gyulladás és a fájdalmas tünetek mérsékelhetők és akár teljesen el is tüntethetők. Mutatjuk, milyen ételeket kerülj, ha te is érintett vagy!

A PCOS és az endometriózis rengeteg nő életét keseríti meg világszerte. Nemcsak fájdalmas tüneteikkel, de azzal is, hogy gyakran meddőséget okoznak. Ebbe azonban egyáltalán nem muszáj beletörődni, mert életmódváltással – amelynek része a rendszeres mozgás – és ún. PCOS-diéta bevezetésével a két betegség teljesen tünetmentessé tehető. Mi a PCOS? A PCOS, vagyis a policisztás ovárium szindróma elsősorban a petefészkeket támadja, kisebb-nagyobb cisztákat kialakítva bennük. Ugyanakkor a betegség a hormonháztartást és az emésztőrendszert is érinti, felborítva normális működésüket, így nem elég csupán a petefészkek egészségét visszaállítani, sokkal komplexebben kell a problémát megközelíteni. A PCOS legjellemzőbb tünetei A PCOS leggyakoribb tünetei a következők: Rendszertelen menstruáció (ami akár teljesen meg is szűnhet)

Fokozott szőrösödés

Pattanások megjelenése az arcon, háton, mellkason

Hajhullás (és akár kopaszodás is)

Ételintoleranciák kialakulása

Puffadás, gyakori hasi diszkomfortérzet A PCOS kialakulásában a genetikai, örökletes tényezők mellett a környezeti hatások és az egészségtelen, mozgásszegény életmód, a nem megfelelő táplálkozás is közrejátszhat. Ha policisztás ovárium szindrómánk van, de nem változtatunk az életvitelünkön és a táplálkozási szokásainkon, nem kezeljük a kiváltó okot, az más, komoly betegségek, így például inzulinrezisztencia, endometriózis, meddőség kialakulását is okozhatja. Ha PCOS-ben szenvedünk, speciális étrendet kell követnünk, amelyben minden olyan alapanyag és étel tiltólistára kerül, ami hirtelen emeli meg a vércukorszintet és táplálja a szervezetben a gyulladást. forrás: Pixabay/romjanaly PCOS és endometriózis esetén is érdemes speciális étrendet követni, ami enyhíti a kellemetlen tüneteket. Mi az endometriózis? Az endometriózis a termékeny életkorban lévő nők körülbelül 10%-át érintő, krónikus, jóindulatú betegség. „Méhnyálkahártyához hasonló szövet megjelenését és szaporodását jelenti a méh üregén kívül, leggyakrabban a kismedencében, a petefészkekben, illetve a hashártya felszínén. Ezek az endometriózis szigetek összhangban állnak a menstruációs ciklussal, ennek hatására belső szervi összenövések, immunológiai reakciók és sejtmediátor anyagok felszabadulása ciklikus fájdalmat és meddőséget okozhatnak." – olvashatjuk az Endometriózis Magyarország Alapítvány honlapján a betegség leírását. A betegség okozta elváltozások érinthetik a méh izomzatát, a méhen kívüli hasűri és nemi szerveket, így a petefészket, petevezetéket, hüvelyfalat, a vastag-, vég-, illetve ritkábban a vékonybelet; a húgyhólyagot és a húgyvezetéket, sőt akár a májat, vesét, tüdőt is. Az endometriózis leggyakoribb tünetei Leggyakoribb tünet a fájdalmas menstruáció

Állandó, tartós, krónikus kismedencei fájdalom

Vizelet-, illetve székletürítést kísérő fájdalom (súlyos esetben véres vizelet, illetve véres széklet)

Szexuális élet kapcsán fellépő fájdalom

Akárcsak a PCOS esetében az endometriózisra is igaz, hogy életmódváltással, bizonyos táplálkozási szabályok betartásával a tünetek enyhíthetők. A következőkben mutatunk 7 tiltólistás ételt, ami PCOS és endometriózis esetén is kerülendő! Galéria / 8 kép 7 tiltólistás étel PCOS és endometriózis esetén

