Ti vajon összeilletek a pároddal? - Íme a nagy párkapcsolatkompatibilitás-teszt!

Jó is az, ha szerelmesek vagytok, de mi a helyzet azzal, ami ezután következik? Sok pár csak hónapok elteltével döbben rá, hogy egyébként semmiben sem passzolnak össze, és fogalmunk sincs, hogyan tovább. Ez a teszt segít rávilágítani arra, vajon te és a pasid mennyire vagytok kompatibilisek hosszú távon!

Szoktatok beszélni a közös jövőtökről?

A. Igen, már szinte mindent kitaláltunk együtt!

C. Nem sokat. Néha felhozom a témát, de hamar túllendülünk rajta.

B. Az alapokat átbeszéltük, a lényeget tudjuk, a részleteket majd kitaláljuk „útközben”.

D. Sosem, minek tervezzek? Majdcsak lesz valami!

Szabad a hétvégéd, hogy néz ki ilyenkor a szombatod?

D. Valószínűleg nem a pasimmal tölteném, neki mindig van valami programja. Magamnak találnék ki elfoglaltságokat.

B. Biztos, hogy szervezünk közös programot a párommal, de utolérnénk magunkat a házi munkában is.

A. A pasimmal kirándulunk, főzőcskézünk, filmet nézünk.

C. Találkozom egy barátnőmmel, és szerintem a pasimmal is, de nem biztos. Nem töltünk minden hétvégét együtt.

Meg tudtok egyezni az anyagiak terén?

A. Sok dologban nem értünk egyet, ezért is van külön kasszánk.

D. Nem szoktam kikérni a véleményét, amit akarok, azt megveszem.

A. Persze! Szerencsére egyeznek a nézeteink ebben.

B. Nagyjából igen. Néha azért vitatkozunk rajta, de ki nem?

Mennyire tudod elengedni magad a társaságában?

B. Kellett egy kis idő, hogy eljussunk erre a szintre, de ma már nincs probléma.

D. Sokszor úgy érzem, tökéletesnek kell tűnnöm, ha mellette vagyok.

C. Van, hogy nem tudok ellazulni a társaságában, néha nem is értem, miért.

A. Teljesen, már a kezdetek óta azt érzem, hogy ezer éve ismerjük egymást.

Tegyük fel, hogy karácsony van. Könnyen eldöntitek, kinek a családjához menjetek?

A. Igen, szerencsére ez nem vitatéma nálunk.

C. Ha nem tudunk megegyezni, inkább külön töltjük.

B. Nem egyszerű, de azért a végén mindig dűlőre jutunk.

D. Kényes téma, sokat vitatkozunk ezen, mert mindenki mást akar.

A párod azt mondja, hogy szeretne elmenni hétvégére a haverokkal a Balatonra. Erre te...

C. Biztos, hogy végigidegeskedem a hétvégét, elvégre sok szép lány lesz a strandon.

A. Menjen nyugodtan, érezze jól magát. Közben úgyis sokat fogunk csetelni!

D. Haverokkal? Nélkülem? Szó sem lehet róla! Egy párkapcsolatba ez számomra nem fér bele.

B. Természetesen "elengedem", de azért rákérdezek párszor, hogy mit csinálnak épp.

Gyerekvállalás, házasság, megegyezik a véleményetek ezekben a témákban?

A. Igen, mindketten ugyanazt akarjuk.

B. Nagyjából igen, még a részleteket kell megbeszélni.

D. Őszintén? Eddig soha nem is kérdeztem rá. Lehet, hogy félek a választól.

C. Nem teljesen. Én szeretnék esküvőt, ő nem igazán, és még ezen sem lendültünk túl.

Épp nyaraltok, de az utolsó nap mindketten mást akartok csinálni. Mi lesz?

D. Nem vagyunk összekötve. Úgyis végig együtt voltunk, nem nagy baj, ha egy napot külön töltünk.

B. Kompromisszumot kötünk, és egy harmadik programot választunk.

C. Vitatkozunk egy darabig, az biztos, de a végén általában úgyis az lesz, amit én szeretnék.

A. Á, olyan nincs! Előre kitaláltuk a programokat, szóval fel sem merülne ez a helyzet.

Esti filmnézés: milyen könnyen választotok filmet?

C. Ritkán nézünk együtt filmet, pont azért, mert nem egyezik az ízlésünk.

A. Körülbelül 10 perc, hasonló a stílusunk.

B. Egyik nap ő választ, a másik nap én, ez így fair.

D. Van, hogy elkezdünk keresni filmet, majd inkább semmit se nézünk, mert nem tudunk megegyezni.

Mennyire jössz ki jól a barátaival?

D. Nem az én világom a társasága, hagyom, hogy egyedül menjen inkább, ha találkoznak.

A. Jó a kapcsolatunk, úgy érzem, kedveljük egymást.

B. Van, akivel nem annyira találom a közös nevezőt, de azért a többségükkel nincs gond.

C. Sokukkal még nem is találkoztam, de annyira nem is akarok.

