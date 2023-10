A pszichológus elárulta a titkot: így tarthat a kapcsolatod egy életen át

Jourdan Travers, klinikai szakpszichológus szerint fontos, hogy a kapcsolatot ne csak a szenvedélyre alapozzuk, hanem azt is figyeljük meg, mennyire van jelen a stabilitás, a közös élmények, a kölcsönös tisztelet és a valódi megértés. De hogyan lehet megalapozni, és elmélyíteni egy kapcsolatot?

Ha stabil a párkapcsolatunk, a kihívásokra is jobban reagálunk

Amikor elégedettek vagyunk a párkapcsolatunkkal, akkor a különböző stresszhelyzetekkel is könnyebben megbirkózunk, valamint az egészségünkre sincsenek úgy hatással a negatív helyzetek. Egy jól működő párkapcsolat olyan erőforrás, amely lehetővé teszi számunkra, hogy az élet kihívásait könnyedén kezeljük. Amikor egy párkapcsolat stabil, az lehetővé teszi azt, hogy rugalmasan reagáljunk az élet kihívásaira és fejlesszük a megküzdési stratégiánkat. De ilyenkor nemcsak a külső kihívásokra reagálunk jobban, hanem a személyes fejlődésre is több energiánk juthat.



Míg a szenvedélyen alapuló szerelem intenzitása idővel enyhülhet, a társszerelem elmélyül és fejlődik. A közös tapasztalatok, a közös élmények hatására kialakul a kötelék és az intimitás, ami tovább erősödik az évek során. A tartalmas mély és őszinte beszélgetések, a másik valódi megértése képezi a kapcsolat alapját. A Psychology and Aging nevű folyóiratban megjelent tanulmány arra hívja fel a figyelmet, hogy a párunkkal töltött időnek jelentős hatással van a boldogságunkra.

De hogyan lehet a kezdeti szenvedélyből stabil kapcsolat?

A szenvedély fontos, de önmagában kevés ahhoz, hogy egy jól működő és hosszú távú kapcsolatot alakítsunk ki. A szakértő szerint munka nélkül nem jöhet létre stabil kapcsolat. Ennek több jelentős mozzanata is van: az egyik az, hogy a párunkat egyben a barátunkként is kell kezelnünk. Egy tanulmány szerint azok, akik a szerelmüket egyben a legközelebbi barátjuknak is tekintik, elégedettebbek, boldogabbak, ugyanis a baráti hozzáállás segít megerősíteni a párkapcsolatot.



Fontos, hogy őszintén és nyíltan beszéljünk a párunkkal, és őt is bátorítsuk erre. A kommunikáció mellett az együtt töltött minőségi idő is fontos, amit mindketten élveztek. Fontos a közös humor és az együttnevetés is, ami még inkább összekovácsol.



Ami a kapcsolat elmélyítésében még segíthet az az én idő tiszteletben tartása. Több kutatás is igazolta, hogy azok a párok, akik tiszteletben tartják egymás én idejét, és találkoznak külön is a saját barátaikkal, kiegyensúlyozottabbak, boldogabbak és elégedettebbek. Fontos, hogy a kapcsolatban is meglegyen a saját teretek, hobbijaitok, hogy külön is képesek legyetek kikapcsolódni.

Ha szívesen olvasnál a szerelemről, akkor ezt is érdemes lecsekkolnod:

Galéria / 5 kép 5 érzelem, amit a leggyakrabban összekeverünk a szerelemmel Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria