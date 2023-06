Erre nem számítottak a rajongók: Palvin Barbi Magyarországon tartja az esküvőjét

A sztárpár 2018 óta van együtt, tehát 5 éve imádják egymást, ami az elmúlt években nemhogy nem hűlt ki, de állításuk szerint soha nem szerették ennyire egymást, mint most. Egy korábbi interjúból derült ki, hogy a színésznek nem volt könnyű dolga, és több hónapig udvarolt Barbinak, mire sikerült egy randit kapnia tőle. Ennek azonban meg is lett az eredménye, hiszen kapcsolatuk sziklaszilárd és boldog.

Bár pár hónapja már felröppentek olyan hírek, hogy Dylan megkérte Barbi kezét, akkor egyikük sem erősítette meg, sőt a modell egy paparazzi kérdésére válaszolva tagadta is. Most viszont elérkezettnek látták az időt, hogy a családjuk és a barátaik után a rajongók is velük együtt örülhessenek. De, ha ez nem lett volna elég, Palvin Barbi még egy képet is megosztott gyönyörű gyűrűjéről.

Ehhez az időzítéshez valószínű annak is köze volt, hogy most jött ki egy friss interjú a sztárpárral, amelyet a híres V Magazin készített, és amelyben több fontos dolgot is elárultak a nagy nappal kapcsolatban, amelyek közül az egyik legérdekesebb az, hol is fogják tartani.

Kizárt dolog, hogy ne Magyarországon legyen az esküvő, a szüleim megölnének.

- árulta el a szépséges Palvin Barbi.

De az is kiderült, hogy nagy lagzit terveznek, illetve, hogy 5 év után most először fognak találkozni a családjaik.

Mi már tűkön ülve várjuk a további részleteket. Például azt, hogy milyen ruhát választ Barbi a nagy napra. De addig is lesd meg a sztárok legdrágább esküvői ruháit:

