Palvin Barbi megmutatta a trükköt, amivel te leszel a legstílusosabb idén nyáron

Nemrég arról cikkeztünk, hogy Palvin Barbi menyasszony lett, hiszen egyre több ismerősük terjesztette a pletykát, miszerint Dylan Sprouse végre megkérte Barbi kezét.

Néhány hét után azonban maga Barbi cáfolta a dolgot, amikor egy random paparazzinak mutatta meg az utcán, hogy nincs gyűrű az ujján, és azt is hozzátette, hogy ha lesz, akkor arról mindenkit értesíteni fog. Tehát nem titkolózott a szupermodell az eljegyzéssel kapcsolatban, és ha megtörténik a dolog, valószínűleg be fogják jelenteni a közösségi oldalaikon is.

De addig is érdemes Palvin Barbi rajongójának lenni, hiszen töretlenül képviseli hazánkat a világban és még mindig a legsikeresebb topmodellek közé tartozik.

Legújabb fotóján a nyár legnagyobb trendjeit mutatta meg, ami a sminket és a frizurát illeti. Barbi hajában ezüst glitter szálak csillognak, ez a csillogás pedig a szemhangsúlyos sminkben is visszaköszön.

Azt régóta tudjuk, hogy Barbi imádja a fesztiválokat, Magyarországon is gyakran bulizik a fesztiválszezonban, úgyhogy könnyen lehet, hogy valami hasonló sminket és frizurát is láthatunk majd rajta idén nyáron.

A glitter szálak a TikTok-ot is meghódították! Nem túlzás azt mondani, hogy a nyár legtrendibb frizurái glitter szálakkal készülnek:

Barbinak is csodásan áll ez a frizura!

Így cukiskodott Pavin Barbi és Dylan Sprouse Budapesten:

Galéria / 6 kép Palvin Barbi és Dylan Sprouse Budapesten cukiskodtak matchy matchy szettjükben Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Palvin Barbi csodálatos sminkjei

mindig inspirálóak:

Galéria / 5 kép Inspirálódj Palvin Barbi lenyűgöző sminkjeiből Megnézem a galériát