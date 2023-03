A legszebb pár: Palvin Barbi és pasija majd felfalták egymást a vörös szőnyegen

Azt már régóta tudjuk, hogy a világ legnépszerűbb modelljei közé tartozik, nemrég pedig az is kiderült, hogy havi 15 millió forintot keres. A szupermodell idén októberben tölti be 30. életévét karrierje pedig szárnyal.

Nemrég egy horrorfilmben is szerepelt, most pedig azt beszélik, a visszatérő Victoria's Secret arcaként is újra láthatjuk.

Palvin Barbi azonban nem csak karrierjére fókuszál, a magánélet is fontos számára. Szerelmével, Dylan Sprouse-zal évek óta boldog párkapcsolatban élnek és le sem tagadhatnák, mennyire imádják egymást.

Palvin Barbi tegnap elkísérte párját, Dylan Sprouse-t a Mammut Filmfesztiválra is, ahol Dylan azért vett részt, mert szerepel a Párbaj című filmben, amit március 3-án mutattak be. Dylan és Barbi a sajtóeseményen is részt vettek, ahol boldogan pózoltak a paparazziknak. A kamerák előtt nevetgéltek, ölelgették egymást, süt róluk a boldogság!

Mindketten lazára vették a figurát, Palvin Barbi kedvenc bőrkabátját viselte, ezt a réteges öltözködést pedig érdemes ellesni tőle.

Imádjuk ezt a párost!

