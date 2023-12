5 ital reggeli éhgyomorra, ami hihetetlenül jót tesz a testeddel – Nem csak az anyagcserét indítja be

Mivel éjszakánként közel nyolc órát alvással töltünk, hosszú időn keresztül nem foglalkozunk a folyadékbevitellel, szóval reggelre kiszáradva ébredünk: a szervezetünknek ilyenkor hidratálásra van szüksége. (Különösen akkor, ha lefekvés előtt alkoholt is fogyasztottunk!) Nem ajánlott éhgyomorra üdítőt (vagy más, cukortartalmú italt), energiaitalt, továbbá kávét inni és a mimózáról (illetve úgy általában az alkoholról) is jobb, ha elfelejtkezel. Ezek mindegyike erősen dehidratál, és közrejátszhatnak abban, ha stresszesen kezdődnek a napjait. Természetesen az a legideálisabb, ha a napjaidat legalább két pohár vízzel indítod, mert segítenek kiüríteni a szervezetedből a méreganyagokat és felpörgethetik az anyagcserédet: ha akarod, citrommal (ez az alternatíva immunerősítő is a C-vitamin tartalma miatt) és uborkával is ízesítheted ezt, amennyiben pedig egy evőkanálnyi almaecettel kortyolgatod a vizet reggel, csökkentheted a vércukor-szintedet és akár a fogyást is beindíthatod. Persze nem muszáj mindig vizet innod, hiszen akad azért még pár olyan ital, ami extra energialöketet adhat a korai órákban, felgyorsíthatja az anyagcserédet és persze a dehidratáltságtól is megszabadít.

Mutatjuk a legegészségesebb alternatívákat!

