Orlando Bloomnál keresve sem találni sportosabb apukát - Újszülött kislánya mellett sem engedi el magát

Katynek jelenleg egy kis séta és egy gyors kávé jelenti a pihit, míg Orlandonak a sport és a tenger. A minap pont szörfözés közben kapták lencsevégre a szívdöglesztő színészt, méghozzá Santa Barbara egyik tengerpartjánál. A 43 éves Orlando mostanában nagy rajongója lett a SUP-oknak, amelyekből már jó néhányat beszerzett a nyáron. Legújabb szerzeményét pedig ki is próbálta, amíg menyasszonya pár órára lefeküdt aludni egy hónapos kislányukkal, Daisyvel.

Katy Perry és Orlando Bloom kapcsolatába nem várt változást hozott lányuk születése Sztárok Nem érdekel Elolvasom

A két sztár többször is hangoztatta, hogy kislányuk érkezése ugyan sok mindent felírt, de ugyanolyan fontosnak tartják a kettesben töltött időt, illetve azt is, hogy külön-külön is ki tudjanak kapcsolódni, hiszen a babának is az a jó, ha boldog és kiegyensúlyozottak a szülei.

A színész egyébként elképesztő formában van. A róla készült képeken mindenki kidolgozott lábait vette észre, amelyet valószínű a rengeteg vízben töltött időnek köszönhet. Ettől függetlenül minden idejét Katy és kislánya mellett tölti. Állítása szerint imádja, hogy kisfia, Flynn mellett végre azt is megtapasztalhatja, milyen lányos apának lenni.

Ha kíváncsi vagy a legtöbbet érő sztárpárokra, akkor kattints a galériára!

Galéria / 10 kép Ők a legtöbbet érő sztárpárok Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria