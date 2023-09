Az önbizalom törékeny dolog lehet, ha nem elég erős. Sok minden megtépázhatja a magunkról alkotott képet, de legfőképpen egy olyan ember, akit közel engedünk magunkhoz, és feltétel nélkül megbízunk benne. Vedd észre, ha olyan kapcsolatban élsz, ami nem épít!

Ne tudsz önállóan dönteni

Azt a fajta döntésképtelenséget, amit a ruhásszekrény előtt élünk át, mindannyian ismerjük, de ha már azt sem tudod, hogy a lágytojást vagy a rántottát szereted, vagy éppen mihez lenne most igazán kedved, az gond. Ha hagyod, hogy mindig mindenben a párod döntsön helyetted – a saját dolgaidban is –, ha folyamatosan csak te alkalmazkodsz, és a kompromisszum egy távoli és ismeretlen fogalom a kapcsolatotokban, akkor nem jó az irány.

Nem mersz új dolgokat kipróbálni

Ha korábban szívesen próbáltál ki új dolgokat, de amióta együtt vagy a pároddal, hiába gondolkodsz, nem jut eszedbe semmi, amiről azt gondolnád, képes vagy rá, az kétségkívül alacsony önbizalomra utal. Ha nem tandemugrásról álmodozol, hanem egy főzőtanfolyamról vagy egy kreatív festésről, de nem érzed magadban a bátorságot, hogy elmenj, és a párod sem bátorít, sőt, inkább gunyoros, az figyelmeztető jel.

forrás: Getty Images Ha úgy érzed, hogy nagyon alacsony az önbecsülésed, akkor könnyedén lehet, hogy toxikus kapcsolatban élsz.

Már azt sem élvezed, amit eddig szerettél

A kapcsolatod előtt imádtál nagyokat sétálni a kutyáddal, most pedig csak kötelességből mész le vele egy kicsit? Régebben feltöltött a festés, az edzés vagy egy jó könyv, de most ahhoz sincs kedved, hogy a kanapéról felkelj? A nihil komoly figyelmeztető jel lehet egy kapcsolatban, és az is, ha korábbi tevékenységeket, amiket élveztél, mostanra tehernek élsz meg. Ideális esetben egy kapcsolatban nemcsak közösen, hanem egyénileg is fejlődünk. Természetesen, a fásultságnak számos oka lehet, de ha a párod nem segít, hanem kritizál, amiért motiválatlan vagy, az biztosan nem épít sem téged, sem a kapcsolatotokat.

Bizonytalan vagy

Fontos különbséget tenni a saját bizonytalanságunk és a másik által keltett bizonytalanság között: egy kapcsolatban senkinek nem tisztje a másik helyett folyamatosan erősnek, határozottnak lenni. De más a helyzet akkor, amikor valaki folyamatosan kétértelmű üzeneteket küld felénk, amik miatt kételkedünk benne is és magunkban is. Ha a párkapcsolatodra gondolsz, és azt érzed, hogy egy dolog a biztos, az pedig a bizonytalanság, akkor azt nyugodtan veheted red flagnek.

forrás: Getty Images Ha úgy érzed, hogy nem mered párod előtt az őszinte véleményedet kifejezni, akkor bizony mérgező a kapcsolatotok.

Nem mersz saját véleményt alkotni, kifejezni

Bármiről kérdez a párod, hosszasan gondolkozol, mit kellene rá válaszolnod? Azt érzed, hogy mindig lenned kell valamilyennek ahhoz, hogy a párod elfogadjon? Közösségben sem szívesen szólalsz meg, nehogy rosszat mondj? Ha folyamatosan igazodsz mások vélt vagy valós elvárásaihoz, elveszítheted a saját identitásodat, ami már több, mint az önbizalmad aláásása. Ha úgy érzed, egyedül nem tudsz visszatalálni magadhoz, ne félj segítséget kérni szakembertől!

Az ÉVA Magazin írása.