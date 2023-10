Lehet, hogy az old money a te stílusod igazán? Derítsd ki és építsd be az öltözködésedbe!

Ha jártál az utóbbi időben a TikTokon – és talán még akkor is, ha nem – tuti szembejött veled az old money fogalma, ami elözönlötte a platformot és a világhálót. Hogy miről is van szó pontosan? Az old money nem összekeverendő a klasszikus stílussal még annak ellenére sem, hogy az egyik legjobb példa erre Diana hercegné öltözködése, a Kennedy család vagy a Gossip Girlből ismert Blair Waldorf. A szóban forgó stílus ugyanis azokra a családi dinasztiákra utal, amelyek örökölt vagyonból részesültek, ami által befolyásra és jelentős gazdasági státuszra tettek szert.

Az old money továbbá nem más, mint a csendes luxus, a minőség megtestesítője, ami nemcsak az öltözködésben, de az életmódban is visszaköszön. Épp abban rejlik a kulcsa, hogy úgy sugároz eleganciát, hogy közben nem üvöltenek a logók az képviselője felsőjéről vagy táskájáról, hanem ellenkezőleg: az anyagban, a szabásban és az összhatásban keresendő a minőség. Természetesen a mai nap közkedvelt szereplői között is találunk képviselőket, akik megtestesítik az old money stílust: ide tartozik Sofia Richie és Hailey Bieber is. A Vintage Chanel, az egyedi tervezésű Ralph Lauren és a „clean girl” esztétikája mind hozzájárulnak ahhoz, hogy Sofia és Hailey kiérdemeljék a stílus képviselőjének címét.

Természetesen nem kell vagyonokat költened, ha szeretnéd lemásolni a stílusukat, viszont érdemes odafigyelned arra, hogy jó minőségű darabokat válassz. Továbbá fontos a jól szabott és rád igazított ruhák előnyben részesítése, fókuszálj a klasszikus darabokra, a blézerekre és a kosztümökre. Az old money stílus további jellemzője a fehér, a bézs és a fekete színek használata, de a kék is közkedvelt árnyalat. A stílusos cipők, a loaferek és az oxford csizma is jó választás lehet. A műbőr táskák és övek, arany ékszerek tökéletes kiegészítői lehetnek ezeknek a szetteknek.

Most pedig lássuk a legjobb példákat!

Sofia Richie bármit is visel, mindig sugárzik belőle az elegancia. Alapdarab és visszatérő elem a gardróbjában a fekete magas sarkú cipő, ami elengedhetetlen az old money stílusban.

Pont ugyanez mondható el a jól megválasztott napszemüvegről is, aminél a legfontosabb, hogy az adottságaidhoz illő darabot válassz. Természetesen nemcsak nyáron, de télen is érdemes viselni.

A jól megválasztott ékszer elengedhetetlen eleme az old money szetteknek. Hétköznap jöhetnek az egyszerűbb darabok, de egy fontosabb eseményre érdemes a csillogó változatra szavazni.

