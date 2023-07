5 éves kora óta készült a színésznői karrierre. Reklámokkal és kisebb darabokkal indult el a sikerhez vezető úton, majd 2010-től 8 évig alakította Holman Hanna karakterét a Barátok közt című sorozatban. A kultikus széria végével is több szerepben láthattuk. Sőt, még reality műsorban is megmutatta magát. A munka mellett azonban már boldog feleség és édesanya is, aki a sport és az állatvédelem nagy szószólója is.



Minden pénteken más-más sztárok és influenszerek telefonjába kapunk bepillantást, felfedve legizgalmasabb titkaikat! Ezen a héten azt néztük meg, hogy Dia mire szokott rákeresni, kinek szokott a legtöbbször írni, illetve milyen videókat dob fel számára a TikTok. Sőt, még egy merész feladatot is teljesített számunkra, és felolvasta az utolsó bejövő üzenetét... Ha kíváncsi vagy, hogy mi volt az, akkor most megnézheted:

