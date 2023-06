Nyári Dia megvillantotta kockás hasát: lehengerlő szettben érkezett a vörös szőnyegre

A JOY Social Media Award díjátadóját már hetek óta izgatottan várták a sztárok és a rájuk szavazó közönség és persze mi is, hogy végre kiderüljön, ezúttal ki nyeri az egyes kategóriákat. De nemcsak emiatt izgalmas egy-egy ilyen esemény, hanem azért is, mert a hírességek szebbnél szebb ruhákban jelennek meg és emellett csodás frizurát és sminket is villantanak. Épp így volt ez idén is, nem győztük kapkodni a fejünket, amikor sorra érkeztek a sztárok a pint szőnyegre, hogy a fotósok kamerái elé álljanak. Tóth Andi például visszafogott természetességgel tarolt, Nagy Réka dögös csillogó szettre szavazott, míg Sydney van den Bosch hollywoodi dívaként ragyogott.

outfitje mellett sem mehetünk el szó nélkül, a színésznő ugyanis egy kétrészes szettben érkezett, aminek különlegessége, hogy láttatni engedte Dia kisportolt felső testét. A mell alatti részen ugyanis kivillant a csodás híresség kockás hasa, amit Dia bátran és büszkén mutat meg. Kisportolt alakját ugyanis nem a szél fújta össze, kemény edzés van mögötte, a sztár ráadásul amatőr futó, akinek nem titkolt vágya minél több nagyvárosban lefutni a maratont.

Nyári Diát idén a #példakép kategóriában jelöltük, ahol azokra az aktivistákra és jó ügyeket hirdető kampányaikra igyekeztünk felhívni a figyelmet, akik példaértékű társadalmi munkát végeznek. A kategória győztese Sydney van den Bosch lett.

