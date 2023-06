A sztárok színe-java tiszteletét tette a különleges eseményen, méghozzá a legszebb és leglátványosabb szettekben. Tóth Andi énekesnő természetesen most is a legdögösebb hírességek között volt, ugyanis egy gyönyörű, szexis, mégis egyszerű tűzpiros ruhát vett fel a gálára, amely – bár sejtelmesen – most is láttatni engedte tökéletesen kisportolt, tónusos alakját. A megjelenését laza, hullámos fürtökkel tette még látványosabbá. Igazi szirén hatást keltett, mivel napbarnított bőrén szinte világított a piros ruhája.

Tóth Andi most smink nélkül, laza hullámaival mutatta meg, milyen a természetes szépség:

Az énekesnő egyébként nemcsak a külseje miatt kapott rengeteg elismerést és dicséretet, hanem győzelme miatt is, mivel megnyerte az idei JOY Social Media Award #Hallgasshazait kategóriájának díját.

Andi a vele készült interjúban a visszavonulásáról, a közösségi médiában betöltött szerepéről és még sok más izgalmas dologról beszélt, amiről hamarosan lerántjuk a leplet.

Tóth andi szettjeit a sztárban sztár műsorában is imádtuk:

