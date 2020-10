Napi horoszkóp október 23.: a Bikák nagy terhektől szabadulhatnak meg, a Bakok tisztában vannak a céljaikkal

NAPI HOROSZKÓP OKTÓBER 23.

KOS (március 21-április 20)

Úgy érzed, a maximumon teljesítesz, s a meggyőződésed szerint professzionálisan teszed a dolgodat, ennek ellenére valaki mégis elégedetlen veled. Amennyiben azonban nem kérdezel rá, mi ennek az oka, az idők végezetéig küszködhetsz, a tevékenységed megítélésében nem fog semmilyen kedvező változás bekövetkezni. Helyesebben teszed, ha leülsz az illetővel, és megpróbálod tisztázni, mi az, amin változtatnod kellene ahhoz, hogy a nagyobb elismerésben részesülj.

BIKA (április 21-május 20)

Kissé túlpakoltad a hátizsákodat, nehezen tudod a nagy súlyt cipelni, s már-már összeroskadsz alatta. Túl sok minden nyomja most a vállad, emiatt nem is vagy kitörően nagy versenyformában. Talán ha néhány dolgot kiveszel abból a bizonyos képzeletbeli zsákból, könnyebb lesz a dolgod. Nem vagy te egy magashegyi serpa, s nem is az a dolgod, hogy minden terhet magadra vegyél annak érdekében, hogy másoknak könnyebb legyen a hegymászás. Hidd, el, jobban teszed, ha megszabadulsz legalább a terhek egy részétől, mert akkor talán magadra is jut némi energiád.

IKREK (május 21-június 21)

Bár eddig magabiztosnak érezted magad egy bizonyos dologban, most hirtelen mégis elbizonytalanodsz, mert valaki megpróbál kizökkenteni. Ennél azonban sokkal erősebben kell a talajon állnod, hisz ha egy mondattal meg tudnak ingatni, akkor három másiktól eldőlsz majd, mint a dominó. Ha tudod, hogy meg tudod csinálni, semmiképp ne hagyd magad, csinálj mindent úgy ahogy eddig és ne foglalkozz a kotnyeleskedéssel!

RÁK (június 22-július 22)

Igazi csapatjátékos lévén borzasztóan zavar az, hogy valaki folyton megpróbál beleköpni a levesedbe, amikor egy pillanatra elfordulsz. Mivel ezt tökéletesen érzékeled, így jobb, ha leülsz és rákérdezel, pontosan mi az a probléma, amely miatt egy kicsit sem kívánja az illető a javadat. Értesd meg vele, hogy nem szeretnél senkinek ártani, ám amennyiben nem hagy érvényesülni, gondoskodni tudsz róla, hogy már csak az eredményről értesüljön! Nem kell eltűrnöd, hogy valaki így viselkedjen veled!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Az a fajta ember vagy, aki nem nagyon szereti a váratlan helyzeteket, aki szívesen marad a komfortzónáján belül. Így időnként kissé egysíkúnak találod a hétköznapokat, de eddig nem-igen mertél nagyot gondolni és bátran belevágni valamibe. Most azonban olyan helyzetbe sodor az élet, amikor kicsit rá is kényszerülsz arra, hogy elhagyd ezt a bizonyos biztonsági zónát és olyasvalamibe csöppenj, ahol talán életed nagy kalandja vár! Aki mer, az nyer!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Valaki a füledbe ültette a bogarat, emiatt rossz érzések és negatív gondolatok vannak benned egész nap, amit egyszerűen nem tudsz kitörölni a fejedből, noha minden erőddel próbálod elterelni a figyelmed róla. Talán ha leülsz, végigzongorázod a darabot magadban, megtalálod a hézagot is, amely kellően nagy erővel vértez fel ahhoz, hogy szembe nézz vele és megoldást találj rájuk. Hidd el, tonnákkal könnyebb leszel tőle! Miért bonyolítanád az életed, ha nem muszáj?!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Az utóbbi időben azt vetted észre, hogy valaki folyton befolyásolni próbál, te pedig túl gyenge vagy ahhoz, hogy nemet mondj bármire. Noha roppant módon frusztrál a dolog, mégsem érzed magad elég határozottnak ahhoz, hogy kiállj és a saját értékrendednek megfelelő döntéseket hozz. Ne feledd: a saját sorsodnak te magad vagy a kovácsa, így tehát arról is csak te határozhatsz, hogy a saját utadat akarod járni, vagy inkább mások árnyékában kullogsz valahol hátul. Egy próbát megér, hogy kitörj és végre hallják a hangodat az emberek!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Szilárd meggyőződéssel álltál ki a véleményed mellett egészen idáig, még akkor is, ha a környezetedben élőkkel abszolút mértékben szembe kellett menned. Most azonban olyan váratlan fordulatok bizonytalanítanak el, amelyek erőteljesen befolyásolhatják az események alakulását. Most még van időd visszafordulni, ha nem vagy biztos a dolgodban, kérd ki mások véleményét, de vaktában semmiképp ne kezdj bele semmibe! Győződj meg róla, hogy jól látod a helyzetet, és csak akkor indulj el, ha eltántoríthatatlanul magabiztos vagy!

NYILAS (november 23-december 21)

A környezetedben akadnak olyanok, akik megpróbálnak másokat manipulálni annak érdekében, hogy érvényesíthessék a saját akaratukat, te pedig értetlenül állsz a helyzet előtt, mert el sem akarod hinni, hogy valaki ilyesmire képes, ráadásul pedig vannak olyan naiv emberek, akik bedőlnek. Nem érdemes azonban közbeavatkoznod, mert ha rájönnek a bajkeverők, hogy le szeretnéd leplezni őket, mindenre hajlandó azért, hogy ártsanak neked, és akkor egyszer s mindenkorra megtanulhatod, hogy ne üsd bele az orrodat mások dolgába. Hidd el, nem érdemes belemásznod ebbe ügybe, minek nehezítenéd még jobban az egyébként sem túl egyszerű életedet?!

BAK (december 22-január 20)

Pontosan tudod, mit szeretnél elérni, miközben abszolút mértékben tisztában vagy a saját képességeiddel is, s amit kitűztél magad elé, az túl nagy falatnak tűnik, ezért egyelőre visszatart a félelem attól, hogy nekivágj az útnak. Ám ha ezen nem tudsz úrrá lenni, soha nem fogsz sikereket elérni és maradandót alkotni. Érdemes elgondolkodnod azon, hogy továbbra is egyhelyben toporogva álmodozol – vagy erőt veszel magadon, összeszedet minden bátorságodat és belevágsz a nagy kalandba. Hidd el, nem fogod megbánni, ha cselekszel végre!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Noha karnyújtásnyira vagy a célod elérésétől, valami azonban erőteljesen hátráltat és visszahúz, akadályozva abban, hogy átszakíthasd végre a célszalagot. Érdemes végiggondolnod, mi az, ami miatt nem nem tudsz haladni és amin változtatnod kellene ahhoz, hogy akadálytalanul megtehesd az utolsó métereket. Amennyiben nem találod a hibát, kérj segítséget, ne vesztegesd az időt arra, hogy hosszan elmélázol azon, hol kerülhetett porszem a gépezetbe. Nem szégyen az, ha tanácsot kérsz valakitől, aki nálad tapasztaltabbnak számít, senki nem mondta ugyanis, hogy egyedül kell megbirkóznod a feladattal. Ne aggódj, ettől még ugyanúgy a te érdemed lesz az eredmény, senki nem fogja elvenni tőled!

HALAK (február 20-március 20)

Hosszú gondolkodás és mérlegelés után komoly elhatározásra jutottál, melyet a környezeteddel is azonnal megosztasz. Noha nem mindenki fog örülni annak, amilyen döntésre jutottál, próbáld megértetni velük, hogy ez esetben elsősorban önmagad kellett előtérbe helyezned, nem mások véleményét, esetleges ellenérzéseit figyelembe véve megfutamodni az elől, amely előbb-utóbb úgyis bekövetkezett volna. Ha már eldöntötted, nincs értelme halogatnod a dolgot, egyszerűen zárd le azt, ahol eddig voltál és indulj el az új felé. Mindig az első lépés a legnehezebb, utána már minden megy magától!