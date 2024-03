Napi horoszkóp március 4.: az Oroszlánoknak érdemes okosan taktikázniuk, a Mérlegek elégedettek lehetnek

NAPI HOROSZKÓP MÁRCIUS 4.

KOS (március 21-április 20)

A hét első napján végre sikerül megvalósítani azt, amiért olyan régóta dolgoztál, szinte éjt nappallá téve. Igazi kézzel fogható eredményt látsz most magad előtt és ez bizony joggal tesz roppant büszkévé. Mindenkinek mutasd tehát meg, hogy mit értél el, hiszen számukra hihetetlen módon megugrottad azt az akadályt, amiről próbáltak lebeszélni. Benned viszont minden megvolt ahhoz, hogy teljesíthesd a kihívást, rendelkezel elég tudással, akaraterővel, logikusan és intelligensen végigzongoráztad a folyamatot, nem csak úgy fejest ugrottál az egészbe. Na, ezt csinálja bárki is utánad!

BIKA (április 21-május 20)

Titkon borzasztóan reménykedsz valamiben, már-már olyannyira beleélve magad a dologba, hogy szinte biztosra veszed, hogy amit nagyon szeretnél, az meg is fog történni. Mivel azonban ez a fajta rózsaszín köd nagy csalódást is tud okozni, épp ezért bármilyen nehéz is, igyekezz a racionalitást szem előtt tartani annak érdekében, hogy ne érjen hidegzuhanyként, amennyiben esetleg a vágyad nem teljesedik be. Nyugodt a lelkiismereted azonban csak akkor lesz, ha mindent megteszel azért, hogy elérd azt, amire olyannyira vágysz jelen pillanatban, hisz tettek nélkül korántsem biztos, hogy az öledbe hullik majd!

IKREK (május 21-június 21)

A hét első napján elérkezik az idő, hogy meghatározd végre az útirányt, mások ugyanis jóval előtted járnak, te pedig még mindig azon töprengsz, mi lehetne a helyes döntés. Így azonban folyamatosan mennek el melletted a jobbnál jobb lehetőségek, miközben ahelyett, hogy megragadnád őket, arról álmodozol, hogy miképp érsz majd el a célvonalig. Amíg azonban nem indulsz neki a nagy kalandnak, soha nem fogod tudni, miféle élményeket tartogat számodra a nagy kirándulás. Ne hezitálj sokat, nehogy aztán késő legyen!

RÁK (június 22-július 22)

Vannak olyan dolgok a múltadban, amiket legszívesebben örökre titkolnál, hiszen nem vagy épp a legbüszkébb rájuk, a hét első napján azonban rá kell jönnöd, hogy pontosan ezek az ügyek azok, amelyek kellemetlen helyzetbe sodorhatnak, épp ezért bár nem ugrasz ki a bőrödből örömödben, mégis elő kell venned néhány vastagon beporosodott ügyet és bizony égnek álló hajjal ugyan, de le kell zárnod őket ahhoz, hogy ne nehezítsék meg a jelenlegi életedet. Érthető módon ugyanis nem szeretnél minden egyes percben attól rettegni, hogy mikor kerül valami ismét a felszínre. Vegyél tehát egy mély levegőt és ugorj neki a dolognak, hisz előbb-utóbb úgy is kénytelen leszel megtenni! Hidd el, jobb előbb, mint utóbb!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Olyan helyzet áll elő a hét első napján, ahol ha nincs helyén az eszed, akkor bizony könnyen megeshet, hogy nagy árat kell fizetned érte. Épp ezért légy résen és figyelj oda, hogy mikor mit csinálsz, illetve kinek mit mondasz. Amennyiben úgy hozza a szükség, a saját magad pozícióját vedd figyelembe úgy, hogy közben nem kell másokon átgázolnod, ahhoz, hogy az akaratod érvényesítsd. Okosan és korrekten, a játékszabályok betartásával is lehet játszani, nem kötelező hol-mi Hókuszpókként viselkedni!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Előzetes terveid ellenére a hét első napján annyi feladat szakad a nyakadba, hogy hirtelen azt sem tudod, mihez kezdj velük, nemhogy a végére érj valamennyinek. Ne ess azonban kétségbe a nagy tehertől, igyekezz a lehető leghiggadtabban kezelni a teljesítésre váró feladatokat, épp azért, hogy ne csússzon ki a lábad alól a talaj. Készíts egy rendszert, amelyben prioritási sorrendbe helyezed a tennivalókat és ennek alapján tudsz haladni lépésről lépésre. Ne kapkodj, hisz azzal csak még nagyobb esélyt adsz arra, hogy összeakadjanak a lábaid, majd pedig kezdhess mindent elölről. Tekints egyfajta kihívásként a helyzetre, amelynek sikeres abszolvásával nagyon elégedett leszel önmagaddal! Hajrá

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Végre úgy gondolod, megtaláltad a helyedet, jól érzed magad a bőrödben és ezt az elégedettséget senki nem veheti el tőled. Magabiztos vagy, megingathatatlan, és teljesen nyugodt afelől, hogy jó úton vagy. Az irigyekkel ne foglalkozz, mindig is lesznek olyanok, akik legszívesebben ott tartanának, ahol te, akik a nyomodban loholnak, hogy kiderítsék, mi a titkod, ami olyan boldoggá tesz. Ne törődj senkivel, csak magaddal foglalkozz, mert a saját lelki békédnél nincs fontosabb!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Van valaki a környezetedben, akinek rátermettségedet szeretnéd bizonyítani, mert úgy érzed nem ismeri el kellőképpen azt, amit csinálsz. Vigyázz azonban, hogy a nagy bizonyítani akarásodban nehogy olyasfajta hibát kövess el, amely miatt kárba vész az egész munkád és a lukak befoltozásával töltheted az időd. Amennyiben azt a tudást és tapasztalatot használod fel, amivel rendelkezel, biztosan nem fog elmaradni a hatás sem. Egyet azonban ne feledj: bárki bárki mond vagy éreztet veled, elég vagy úgy, ahogy vagy. Nem kell sem többet mutatnod magadból, se más, tőled teljesen idegen és távol álló helyzetekbe sodornod önmagad!

NYILAS (november 23-december 21)

A hét első napján valaki mindenáron szeretne rávenni valamire, tőled azonban olyan távol áll az egész, hogy azt sem tudod, hogy juthattál eszébe az illetőnek ebben a témában. Igyekezz is tehát gyorsan tisztázni vele, hogy nem feltétlenül te vagy az embere, ha sikerre szeretné vinni, amit kigondolt, akkor bizony másik ajtón kell kopogtatnia. Könnyen lehet, hogy nem fog majd jól esni neki, te azonban nagyon bölcsen teszed, hogy nem engeded belerántani magad olyasmibe, ami felesleges bonyodalmat okoznak csak a jövőben. Majd feldolgozza valahogy, ami a legfontosabb, hogy neked nem legyenek álmatlan éjszakáid!

BAK (december 22-január 20)

Egy bizonyos helyzetben előre látod, hogy valaki a vesztébe rohan, ám mivel nem szeretnéd, hogy csalódjon és rossz véget érjen a próbálkozása, épp ezért, próbálod erre finoman felhívni a figyelmét. Az illetőt azonban teljesen hidegen hagyja a figyelmeztetés és megy tovább, a saját feje után, ez pedig nem jelenthet mást számodra, mint egy jelet, azt, hogy elérkezett a pont, amikor érdemes hátrébb állnod és teret engedned a tanulásnak, a tapasztalásnak. A lelkiismereted nyugodt lehet, hisz mindent megtettél, amit ebben a szituációban megtehettél, innentől az felel a saját tetteiért, aki a helyzet főszereplője!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Mindenáron valakinek a védelmére szeretnél kelni egy bizonyos helyzetben, azt gondolod ugyanis, hogy a szóban forgó személy arra szorul, hogy mindenképp valaki kiálljon érte. Mivel azonban mindenhol te sem lehetsz ott, épp ezért nem biztos, hogy mindig pontosan meg tudod ítélni a helyzetet, emiatt nem vagy képes objektív véleményt alkotni. Bölcsebben teszed tehát, ha kizárólag magadra koncentrálsz, meghagyhatod másoknak azt, hogy adott esetben megvédjék magukat, ha úgy érzik. Hidd el, sokkal nyugodtabban fogsz aludni, ha nem vállalsz feleslegesen felelősséget!

HALAK (február 20-március 20)

A hét első napján meglehetősen kényelmetlenül érzed magad egy bizonyos szituációban, ám azt is pontosan tudod, hogy ezúttal nincs menekvés, egyszerűen végig kell csinálnod azt, amit elkezdtél. Épp ezért nem érdemes ma semmi mással foglalkoznod, csakis arra összpontosíts, hogy ebben a bizonyos helyzetben megálld a helyed és úgy tudj belőle kikerülni, hogy nem elmenekültél, hanem tisztességgel helytálltál és megtettél minden tőled telhetőt. Hidd el, előbb, vagy utóbb úgyis vége lesz, te csak arra törekedj, hogy mindenképp a lehető legjobban kerülhess ki belőle!