Napi horoszkóp március 2.: a Mérlegek napját váratlan esemény befolyásolja, a Bakok vitás helyzetbe kerülnek

NAPI HOROSZKÓP MÁRCIUS 2.

KOS (március 21-április 20)

A hétvége első napján végre sikerül minden, eddig nagy teherként rád nehezedő zavaró dolognak pontot tenned a végére. Most, hogy ezektől megszabadultál, igyekezz olyan progamokat találni, amelyek segítségével feltöltődhetsz, hisz hamarosan talán új kihívások várhatnak rád, ehhez pedig jócskán szükséged lesz az energiádra. Semmi olyasmit ne vállalj már, ami fárasztó vagy megterhelő lenne, csak olyasmibe kezdj bele, amiben örömödet leled és nem kell érte több ezer méteres csúcsokat meghódítani!

BIKA (április 21-május 20)

Úgy érzed, rengeteg mindent tettél már le az asztalra, olyan eredményeket tudsz felmutatni, amelyek bizony magukért beszélnek. Van azonban valaki a környezetedben, aki jóval többet vár el tőled, mitöbb, érzésed szerint alkalmatlannak lát bizonyos feladatok teljesítésére, ami elég fájó pont számodra. Igyekezz mindenáron bebizonyítani az ellenkezőjét, mindenképp győzd meg az illető arról, hogy igenis rátermett vagy és bár sokszor úgy tűnik, nem állsz a helyzet magaslatán, mégis pontosan tudod, mit csinálsz. Ne hagyd magad elbizonytalanítani és ne csússz hason azért, hogy mások elismerjenek!

IKREK (május 21-június 21)

Olyasféle megoldáson töröd a fejed egy bizonyos üggyel kapcsolatban, amely hosszútávra rendezheti az egész helyzetet és nem okoz a továbbiakban ennyi fejtörést. Biztosan ott van valahol a helyzet kulcsa, csupán lehetséges, hogy több türelemre és kitartásra lesz szükséged hozzá, hogy megtaláld. Ne siettesd a dolgokat, hisz azzal azt kockáztatod majd, hogy esetleg tévútra kerülsz, s rossz irányba indulsz, azután pedig csak arra leszel figyelmes, hogy azon dolgozol, miként keveredj ki a bozótosból, ahelyett, hogy a helyzet megoldásán ügyködnél!

RÁK (június 22-július 22)

A hétvége első felében pontot tehetsz egy borzasztóan zavaró ügy végére és végre más dolgokkal is foglalkozhatsz. Koncentrálj arra, hogy mindent alaposan végigzongorázz és oly módon cselekedj, hogy a felelősséget neked kell majd vállalnod, amennyiben számonkérésre kerül a sor. Bár szíved szerint most bármi mással szívesebben foglalkoznál, sajnos mégis ezt kell a prioritási sorrend legtetejére helyezned, épp ezért bármilyen nehéz is, próbálj a külvilág kizárásával csak erre koncentrálni. Hidd el, ha mindennek pontot teszel a végére, nagy kő esik majd le a szívedről!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

A hétvége első felében valaki belekényszerít egy olyan helyzetbe, amelyben tisztességtelen eszközökkel sarokba szorítva próbál kicsikarni belőled olyasféle információkat, amelyek a legkevésbé sem tartoznak rá, neked pedig eszed ágában sincs megosztani vele egyetlen apró részletet sem. Épp ezért állj a sarkadra és határozottan hozd a tudtára, hogy nagyon rossz ajtón kopogtat, mert bármit is szeretne megtudni, semmilyen információval nem fogsz szolgálni. Ne engedj a nyomásnak, állj ki magadért és azért, hogy az ilyesfajta eszközökkel manipulálni próbáló személyek semmiképp ne érvényesülhessenek!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Borzasztóan sok energiát pazarolsz arra, hogy másoknak megfelelj, ennek érdekében minden bonyolultabb helyzetben odateszed magad csak azért, mert attól tartasz, hogy nem lesz mindenki olyan kitartó, mint amilyen te vagy, s idő előtt fel fogják adni, miközben érdemes lenne még küzdeniük. Ez azonban roppant fárasztó kihívás, és mialatt a környezeted boldogságára koncentrálsz, nem marad sem időd, sem energiád arra, hogy a saját ügyeidet intézd és sok esetben már csak akkor kapsz a fejedhez, amikor már elment a hajó. Tudj magadra figyelni, a prioritási sorrendben, légy te az első, mert ha mindig arra ügyelsz, hogy mások mosolyogjanak és kerek legyen számukra a világ, akkor bizony sosem leszel boldog és elégedett.

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

A hétvége első felében, amikor már szinte befejezettnek látsz egy bizonyos folyamatot, akkor legnagyobb bosszúságodra váratlan fordulatok lehet az, ami más irányba terel, s ez igencsak meghosszabbíthatja az utadat. Mielőtt azonban menthetetlenül kétségbe esnél és azon törnéd a fejed, hogyan menekülhetnél a leggyorsabban, próbálj józanul gondolkodni és megtalálni azt a pontot, ahol hiba csúszhatott a számításaidba. Addig igyekezz változtatni, amíg nem késő, s bármi is lesz a vége, legalább nyugodt lelkiismerettel mondhatod el, hogy mindent megtettél az ügy érdekében. Ne add fel, csak azért, mert eggyel több az akadály, amit meg kell ugranod!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Szokatlanul komoly kihívás kerül látótérbe a hétvége első napján, amely hatalmas izgalommal tölt el, mégis ha gondolatban a részletekbe is belemerülsz, minden porcikád megremeg a félelemtől. Ez azt jelenti, hogy bár nagyon szeretnél belevágni, jelen pillanatban mégsem állsz készen az indulásra. Addig nem is érdemes semmit elkezdened, amíg meg nem nyugtattad magad, le nem higgadtál, nem számoltál valamennyi lehetséges veszéllyel. Csak akkor fogj bele bármibe, ha mindent alaposan lezongoráztál és a kockázatokat vállalni tudod. Abban az esetben leszel ugyanis eredményes, ha nem hajtod görcsösen a sikert és elfogadod, hogy pont ugyanannyi esélyed van a győzelemre, mint arra, hogy hasra ess! Amennyiben az indulás mellett döntöttél, ne késlekedj belevágni még ma, mert lehet, hogy holnap már késő lesz!

NYILAS (november 23-december 21)

A hétvége első felében végre kicsit felszabadulhatsz, nem szorítanak a határidők, ami éppen jókor jött, hisz a túlságosan feszített munkatempó már egyébként is kezdett borzasztóan az agyadra menni. Ma azonban lehetőséged van egy kicsit olyasmivel is foglalkozni, ami nem tartozik a mindennapi elfoglaltságok közé. Szükséged volt már olyasféle kikapcsolódási pontra, ahol végre nem kell minden apró monentumot tökéletes produkálnod, ahol nem kell egyáltalán semmit produkálnod, csak egyszerűen átadhatod magad az élvezeteknek. Néha erre is szükség van, hisz nehezebb időkben ebből tudsz majd erőt meríteni!

BAK (december 22-január 20)

Elég heves vita alakul ki a hétvége folyamán közted és egy hozzád közelálló személy között egy olyan ügyben, amely mindkettőtök számára elég fontos ahhoz, hogy teljes mellszélességgel kiálljatok mellette. Mivel azonban a kapcsolatotokat nem akarnád kockáztatni csak azért, mert sok mindent másként létsz, épp ezért próbálj olyan közös nevezőt találni, amely még belefér a te értékrendedbe, s a vitapartnered is el tudja fogadni. Azt próbáld szem előtt tartani, hogy sok esetben nem az a fontos, hogy győztesen kerülj ki egy vitából, inkább legyen benned valamennyi kompromisszumkészség ahhoz, hogy alkut köthess, és akkor a makacsságodnak nem a kapcsolataid fizetik meg az árát!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

A rengeteg befektetett energia után a hétvége első felében végre sikerül beteljesíteni egy álmodat, amiért nagyon hosszú ideje dolgoztál, azt azonban soha nem merted volna elhinni, hogy valaha elérheted. Most kézzelfogható bizonyítékot kaptál arra, hogy soha nem érdemes feladni, mindig hinni kell és minden körülmények között kitartani, ennek eredményeképp pedig teljes joggal tölthet el a határtalan boldogság érzése. Igyekezz minden másodpercét kihasználni, az sem baj, ha ezúttal világgá kürtölöd, mennyire büszke vagy, ez abszolút nem számít kérkedésnek, csupán azt szeretnéd, ha mások is osztoznának örömödben. Ma már semmi nem szegheti a kedved!

HALAK (február 20-március 20)

Pozitív változásra számíthatsz a hétvége első napján, a sok tévút után most ugyanis úgy tűnik, végre sikerült megtalálnod azt az ösvényt, amelyet érdemes követned ahhoz, hogy kitalálj végre a labirintusból, megleld a saját boldogságodat és kiteljesedhess. Ne hagyd tehát, hogy bárki befolyásoljon, csakis arra menj, amerre te gondolod és érdemesnek tartod, hisz bármi történik, a következményekkel úgyis neked kell számolnod, nem a kéretlen tanácsadóknak. Legyen benned több kitartás és akaraterő, rendezd a gondolataidat és magabiztosan menetelj előre. Senki nem mondta, hogy egyszerű lesz, ám a végén nagyon boldoggá tesz majd az, amit látni fogsz magad előtt!