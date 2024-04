Napi horoszkóp április 5.: a Bikák mindent megtesznek a sikerért, a Szüzek pozitív híreket kapnak

NAPI HOROSZKÓP ÁPRILIS 5.

KOS (március 21-április 20)

A hét utolsó munkanapján számodra fontos emberek ismerik el a teljesítményedet, amely rendkívüli büszkeséggel tölt el, hisz ma bizonyosságot nyert az, hogy noha nem mindig látszik, ennek ellenére igenis figyelemmel kísérik az utadat, tetteid és szavaid nyomot hagynak bennük. Boldoggá tesz a tudat, hogy nem hiába fektettél annyi időt és energiát a számodra különös jelentőséggel bíró dolgokba, hisz most minden befektetés megtérülni látszik. Élvezd a sikert, fürödj a népszerűségben és igyekezz bezsebelni minden elismerést. Arra azonban ügyelj azért, hogy el ne szállj nagyon, hisz akkor annál nehezebb lesz majd visszatérni a Föld nevű bolygóra!

BIKA (április 21-május 20)

Borzasztóan vágysz a sikerre, a pozitív, elismerő visszaigazolásra, kissé irigykedve is tekintesz a mások által elért eredményekre. Mindenáron szeretnél te is a dobogó tetejéről körbe tekintenii, az azonban nyilvánvalóan kívülről nem látszik, hogy akiktől jelen pillanatban a sikert irigyled, ők bizony számtalan akadályt ugrottak meg ahhoz, hogy elérjék azt a magasságot, ahol éppen vannak. Jóllehet, ránézésre egyszerűnek tűnik csak úgy bezsebelni minden elismerést és ezáltal irigylèsreméltóvá válni, de hidd el, mindennek van egy árnyoldala és ha tudnád, miféle áldozatokat hoztak és mennyi energiát, időt nem sajnálva küzdöttek, rögtön máshogy tekintenél a helyzetükre. Hidd el, a siker nem jön magától, azért bizony neked is harcolnod kell!

IKREK (május 21-június 21)

Kézen-közön kell rájönnöd a hét utolsó munkanapján, hogy valaki, akiben feltétel nélkül megbíztál, gyakorlatilag folyamatosan két kapura játszott és próbált téged is folyamatosan kihasználni. Borzasztóan dühös vagy emiatt az illetőre és magadra is, hisz nem érted, hogy lehettél ilyen naiv. Érthető módon nehéz most beletörődnöd abba, hogy csak úgy kijátszottak, mégsem érdemes hosszasan táplálnod ezt a negatív előjelű tapasztalást, mondd el az ezzel kapcsolatos véleményedet, majd látványosan fordíts hátat az illetőnek, legközelebb pedig igyekezz nyitottabb szemmel járni a világban!

RÁK (június 22-július 22)

Eddig nem igazán merted nyíltan felvállalni a véleményedet még kisebb társaságban sem, mindig attól tartottál ugyanis, hogy mi lesz, ha adott esetben nem értenek egyet az általad képviselt állásponttal, esetleg meg is orrolnak rád. Eljött azonban az ideje annak, hogy levetkőzd ezt a fajta kisebbségi komplexust és bátran vállald azt, aki valójában vagy azzal, amit valójában képvielsz. Vállald fel nyugodtan az álláspontodat és az érzéseidet, hiszen te is értéket képviselsz! Hajrá!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Túl sok probléma terheli jelen pillanatban a válladat, amelyekkel egyelőre nem igen tudsz mit kezdeni. Fogalmad sincs ugyanis, hogyan oldd meg őket egymás után úgy, hogy az eredmény téged is boldoggá tegyen és azt láthasd viszont, amit eredetileg is szerettél volna. Mivel úgy tűnik, kezdenek ezek a bizonyos nyitott mondatok túlnőni rajtad, épp ezért mindenképp érdemes ezen a ponton megfontolnod, hogy miként próbálod meg lezárni őket úgy, hogy elégedett lehess. Amennyiben szükségét látod, hogy bevonj valakit bizonyos folyamatokba, akkor érdemes keresned egy olyan személyt, akire mindig is számíthattál és pontosan tudod, hogy ezúttal sem fog cserben hagyni. Arra azonban ügyelj, hogy semmiképp ne erőltess rá senkire semmi, akaratán kívül!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

A hét utolsó munkanapján olyan hírt kapsz, ami kifejezetten jó hatással lesz rád a jövőd tekintetében. Ennek okán akár a bőrödből is kiugranál, hiszen úgy tűnik, hogy mostantól nem kell aggódnod amiatt, hogyan legyen tovább, a Sors ugyanis kisegített abból a bizonytalan helyzetből, amelyben jó ideje vesztegeltél már. Ma azonban az Élet visszaigazolja, hogy sosem érdemes feladni, hiszen bármikor bármi megtörténhet, most épp ennek a váratlan fordulatnak köszönhetően végre nyugodt szívvel lélegezhetsz fel!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Számodra kissé bizarr módon valaki a környezetedben kissé túlmisztifikálja kettőtök kapcsolatát, már-már olyan dimenziókba emelve, ami rendkívül kényelmetlen számodra. Mivel abszolút nem tetszik az, ahogy az illető nyomul, épp ezért nem is kell illedelmesnek lenned és beadnod a derekadat, világosan hozd tehát a tudtára, hogy nincs esélye nálad, te ugyanis nem vagy nyitott a vele való szerelmi kapcsolatra. Ügyelj azonban arra, hogy mindvégig diplomatikus maradj, hiszen nem az a célod, hogy a lelkébe gázolj, sokkal inkább az, hogy egyszer, s mindenkorra megértesd vele a mondanivalódat.

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Olyasfajta kihívással kell a hét utolsó munkanapján szembenézned, amelyre abszolút nem számítottál, mégsincs más választásod, mint nagy lendületet véve, fejest ugrani a kalandba. Ne félj a szituációtól, higgy abban, hogy a végén sikeresen keveredhetsz ki belőle, amennyiben a helyén van a józan ítélőképességed. Ne aggódj, ha mást nem is, de tapasztalatot mindenképp szerezhetsz a dologból, ehhez pedig időnként el kell hagynod a komfortzónádat. Légy bátor és vágj bele a kalandba!

NYILAS (november 23-december 21)

Ütős tervet dolgoztál ki arra, hogy a hét utolsó napján végre sikerrel abszolválj egy feladatot, valaki a közvetlen környezetedben azonban folyamatosan igyekszik ellehetetleníteni. Ne hezitálj egy pillanatig sem, vedd fel a kesztyűt, hisz egyetlen percig sem kell hagynod magad. Mutasd meg neki, hogy milyen fából faragtak, nem fogod ugyanis csendesen tűrni, hogy mások arassák le a gyümölcsöt arról a fáról, amelyet hosszú ideje öntözöl már. Ne hagyd, hogy elússzon a siker, legyen benned szufla és az utolsó lehelletedig harcolj magadért! Hajrá!

BAK (december 22-január 20)

Az esetek döntő többségében nem nagyon szoktad véka alá rejteni az álláspontodat, általában ami a szíveden, az a szádon, nem is igen akarod visszafogni magad. Ez a fajta kíméletlen szókimondás időnként képes kellemetlen helyzetbe sodorni, amelyben többnyire neked kell mások bocsánatáért esedezned. Ennek kiküszöbölése érdekében tehát mindenképp érdemes végiggondolnod, hogy milyen szituációkban hasznosabb hallgatnod és megtartanod magadnak azt, amit szíved szerint kimondanál. Időnként ugyanis sokkal bölcsebb maradsz, ha meg tudod állni, hogy ne szólj. Nemes tulajdonság az őszinteség, de mindenképp óvatosan kell bánnod vele, hisz akadnak olyan helyzetek, amelyekben csak akkor érdemes beszélned, ha kérdeznek!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

A hét utolsó munkanapján váratlan helyzettel szembesülsz, ami kissé kimozdít az eddigi monotóniából. A hatékonyság érdekében tegyél tehát félre mindent, amit ma szíved szerint csinálnál, hisz ezúttal az eszed után kell menned. Állíts fel egy olyan tervet, amellyel a lehető leggyorsabban lezárhatod a problémát és felmutatható eredményt tudsz majd produkálni, ezután pedig nyugodtan tölts el a barátaiddal egy kellemes péntek estét, hisz neked is jár a bábeli zűrzavarban egy kis kikapcsolódás!

HALAK (február 20-március 20)

Nem igazán ugrasz ki a bőrödből a hét utolsó munkanapján, bizonyos személyek a környezetedben ugyanis mindenáron szeretnék megmondani, hogy mit és hogyan kellene csinálnod. Nem is érted, miképp dönthetnek olyan kérdésekben, amelyek közvetlenül érintenek téged, ebből adódóan a te életedre lehetnek befolyással, nem az övékre. Állj tehát a sarkadra és mindenképp mondd el azoknak, akik nálad kompetensebb személyeknek érzik magukat az életedet illetően, hogy nem, köszönöd nem kérsz iránymutatást, majd te, magad megoldod a saját feladataidat, ők pedig kovácsolják a saját sorsukat!

