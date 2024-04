Napi horoszkóp április 17.: a Rákoknak érdemes önmagukra is időt szánniuk, a Szüzeket váratlan anyagi teher frusztrálja

NAPI HOROSZKÓP ÁPRILIS 17.

KOS (március 21-április 20)

A korábban kitűzött célod előtt méterekkel remeg meg a lábad, hirtelen elbizonytalanodsz, nem tudod eldönteni, hogy jó helyen jársz-e és hogy ez-e igazán a te utad. Ne hagyd magad azonban elbizonytalanodni, csakis a célodra koncentrálj, hisz az, amiért annyit küzdöttél, már nem veheti el tőled senki. Amennyiben ugyanis néhány téveszme miatt letérsz az útról, abban az esetben hosszú ideig bánhatod majd, hogy pár méterrel a cél előtt feladtad az egészet. Ha már eindultál, menj is végig, hisz ha most hátat fordítasz, nemcsak másoknak okozhatsz csalódást, hanem saját magadnak is!

BIKA (április 21-május 20)

A saját értékrended szerint úgy éled az életedet, hogy amennyiben valamire igent mondasz és elvállalod, azt szereted hibátlanul elvégezni és olyan eredményt felmutatni, amellyel méltán vívod ki a környezeted elismerését. Vigyázz azonban, hogy csak olyasmit vállalj, amely semmilyen szempontból nem lesz megterhelő, illetve a kompetenciahatáraidon belül mozog és rendelkezel hozzá a megfelelő tudással is. Csak azért, mert valaki ki szeretné csikarni a segítségedet , még korántsem jelenti azt, hogy mindenképp kötélnek kell állnod, csak mert nem akarsz csalódást okozni az illetőnek!

IKREK (május 21-június 21)

Úgy érzed, a környezeted túl sokat vár el tőled, olyan helyzetek elé állítva, amelyekben biztosan nem tudsz majd tisztességgel helyt állni. Ne gondold azonban, hogy a világ fordult ellened és szándékosan szeretnének kiszúrni veled, csupáncsak a fejlődésedben hisznek és abban, hogy teher alatt nő a pálma. Noha nem tervezted ilyen bonyolultra a napodat, mégis igyekezz összeszedni magad és egyfajta teljesítendő kihívásként tekinteni a helyzetre. Ne hidd, hogy szándékosan akarna valaki ártani neked!

RÁK (június 22-július 22)

Legszívesebben a Világ összes gondját bevállalnád, mindenki helyett elvégeznél bármilyen feladatot, csak azért, hogy népszerű lehess mások szemében, ám ehhez abszolút nem vagy most topformában. Alig tudod a saját ügyeidet elrendezni, nem nagyon látod a fényt az alagút végén, pontosan ezért nem kell megadra venned boldog-boldogtalanok nyűgjeit is, nem vagy ugyanis jótékonysági intézmény. Túl sok lenne a saját megoldatlan ügyeid mások baját is átvállalni, ha tehát valaki megtalál, ne szégyelld udvarias hangnemben, ám diplomatikusan és határozottan visszautasítani, hisz ezúttal neked is szükséged van az energiáidra. Ha sikerül pontot tenni minden tennivalóid végére, egyszerűen add át magad a pihenésnek!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Végre döntésre juthatsz egy bizonyos dologgal kapcsolatban a hét közepén, melynek lezárásával új dolgok utakon indulhatsz el. Akad azonban valaki, aki mindenáron ragaszkodik hozzád, épp ezért minden tőle telhetőt megtesz azért, hogy ezt megakadályozza. Téged eleinte felháborít, hogy milyen jogon befolyásolja az életedet, ám ha mélyebben belegondolsz, rá fogsz jönni, hogy talán csak túlságosan ragaszkodik hozzád, nem feltétlenül akar neked keresztbetenni. Tisztázzátok, kinek mi a célja, magyarázd el neki, hogy a saját sorsodat illetően te vagy az egyetlen vétójoggal rendelkező személy. Sokkal könnyebben fog menni az ügy lezárása, ha ő is megérti, hogyan is áll pontosan a helyzet.

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Ugyan nem vagy kifejezetten spórolós, nem sajnálsz magadtól semmit, amit szeretnél magadénak tudni, a hét közepén mégis olyan váratlan és általad értelmetlennek vélt anyagi kiadások bonyolítják az életed, amelyekre nem számítottál, ezen kívül haszontalanságuk miatt rendkívüli módon idegesítenek. Általában nem vered a fogadhoz a garast olyasmivel kapcsolatban, amire érdemesnek látod költeni, ezúttal azonban rajtad kívülálló okok miatt kell a tartalékaidhoz nyúlni, ráadásul nem is tudod befolyásolni, az anyagi része mégis téged terhel. Oké, megtörtént, fizess és lépj tovább, ne rontsd el a napod azzal, hogy ezen idegesíted magad!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Különös ismertetőjeled a megoldáscentrikus gondolkodás, az, hogy többnyire önállóan oldasz meg minden feladatot, a hét közepén mégis együtt kellene valakivel működnöd ahhoz, hogy sikerre vihess egy általad különösen fontosnak tartott dolgot. Minden igyekezeted ellenére azonban úgy tűnik, hogy két külön úton haladtok, nem nagyon találjatok a közös nevezőt. Ám mivel feladni semmiképpen nem szeretnéd, érdemes kísérletet tenned arra, hogy elfogadtasd az illetővel a saját álláspontodat. Mindemellett azonban neked is engedned kellene, hisz ha rugalmasabb vagy, valószínűleg többre mész. Hidd el, ha csapatban dolgoztok együtt, sokkal előbb eléritek a hegy csúcsát!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Olyannyira magabiztos vagy egy bizonyos projekt tekintetében, hogy azt gondolod, te vagy az egyetlen, aki sikerre viheti, mások tulajdonképp csak asszisztenciát jelentenek melletted. Valld be azonban, ez a fajta hozzáállás kicsit sem növeli a népszerűségedet, mitöbb kifejezetten ellenszenvet vált ki a környezetedből. Mielőtt tehát bárki emiatt ellened fordulna, előtte igyekezz változtatni a hozzáállásodon és elfogadni, hogy vannak rJtad kívül mások is, akik rendelkeznek legalább annyi tudással, illetve vannak annyira talpraesettek, mint te. Hidd el, sokkal népszerűbb leszel, ha másképp viszonyulsz a körmyezetedhez!

NYILAS (november 23-december 21)

A hét közepén lehetőséged adódik arra, hogy egy hosszú ideje húzódó ügynek végre pontot tegyél a végére. Épp ezért gondold végig, hogyan tudod a legegyszerűbb úton lezárni a dolgot annak érdekében, hogy aztán nyugodtan, lelkiismeret-furdalás nélkül élhesd tovább az életed. Olyasfajta tehertől szabadulsz meg ezzel, amely nem igazán hagyott nyugodni, mindig ott motoszkált ugyanis a fejedben az, hogy meddig tart még, mikor lesz vége és vajon milyen eredménnyel zárul majd. Mivel elég nagy nyomásként nehezedett rád, most fellélegezhetsz és végre más dolgokkal is foglalkozhatsz!

BAK (december 22-január 20)

Végre történik valami körülötted a hét közepén, így lehetőséged adódik arra, hogy egy kis előnyre tehess szert a folyamatban lévő ügyeiddel kapcsolatosan. Olyan impulzusok érnek ugyanis, amelyek lehetővé teszik azt, hogy ellépj a többiektől. Ne feledd azonban, nem teljesítménytúráról van szó, nem kell tehát mindenáron arra törekedned, hogy elsőként érj a célba, a minőség megkérdőjelezhetőségével. Figyelj oda a részletekre, koncentráltan végezd a dolgod, hisz előnyre csak akkor tudsz szert tenni, ha valóban hibátlanul dolgozol. Hidd el, sokkal nyugodtabb leszel, ha a minőségre figyelsz ahelyett, hogy ész nélkül törnéd az utat!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

A közvetlen környezeted nem igazán hisz abban, hogy megvan a sikerhez szükséges tudásod, akaraterőd és kitartásod, amelyekkel esetleg komolyabb eredményeket érhetsz el, ők ugyanis egyszerűen elkönyveltek valahova a többi közé, a "futottak még" kategóriába. A hét közepén azonban hirtelen lehetőséged adódik arra, hogy minden kételkedőnek bebizonyítsd, igenis alkalmas vagy bizonyos küldetések teljesítésére, hisz benned is ott van a tehetség, csupán felszínre kell hoznod. Ne késlekedj, ragadd meg az alkalmat és csinálj valami olyan dolgot, amitől mindenkinek tátva marad majd a szája!

HALAK (február 20-március 20)

Valaki túl nagy szívességet kér tőled a hét közepén, ráadásul olyasmit, amivel te abszolút nem tudsz azonosulni, sőt egyenesen ellenkezik az elveiddel, mindemellett nem is egyszerű a feladat, melyből szíved szerint udvariasan kihátrálnál, azt azonban még nem tudod, hogyan is tedd ezt meg diplomatikusan. Eléggé közismert rólad, hogy te vagy a segítőkészség mintaképe, most mégis úgy érzed, valaki túl sokat vár el, túl nagy áldozatotot kellene érte hoznod. Ne félj nemet mondani, ha úgy érzed, hogy ebből te sem tudnál jól kijönni, de egyáltalán se félj nemet mondani, mert különben mindig mindenki ki fog használni!