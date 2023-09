Naomi Campbell átlátszó ruhában mutatta meg a melleit a kifutón: 53 évesen sem takargat semmit

Naomi Campbell alakja a mai napig tökéletes, úgy tűnik, mintha a modell semmit sem öregedett volna az elmúlt évtizedekben. Talán pont innen ered az az elképesztő magabiztossága is, amivel most végigvonult a New York Fashion Weeken: szinte teljesen átlátszó ruhában. Megmutatta, 53 évesen sincs mit takargatnia, sőt! Most büszke igazán arra, ahogy kinéz.

Naomi Campbell egyébként a PrettyLittle Thing kifutóján vonult végig, ugyanis ezzel a márkával készített kollaborációt a modell. A saját maga által megálmodott darab tökéletesen állt rajta: tetőtől talpig csillogó kövek díszítették. A PLT hivatalos weboldalán található leírás szerint a kollekció tiszteletét fejezi ki Naomi öröksége és ikonikus stílusa előtt. A darabokat Umar Kamani tervezte, a divatmárka alapítója, aki történetesen nagyon közeli barátságot ápol a kitutók királynőjével.

Naomi sminkje is tökéletesen illett a bevállalós szettjéhez, amit egy egyszerű fekete magas sarkú cipővel és egy ezüst fülbevalóval egészített ki. A modellről egyébként idén júniusban derült ki, hogy újra anya lett, az első gyermeke 2021 májusában jött a világra és kislány lett, míg most egy kisfiúval bővült a sztár családja.

