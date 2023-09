Mutasd meg a világnak egyedi szépséged! - Az answear.LAB új limitált kollekciója, a No Shame fontos üzenetet közvetít

Nem számít, hogy nézünk ki, nem számít, hány évesek vagyunk vagy milyen döntéseket hozunk, mindannyian egyediek vagyunk.

Az answear.LAB gondolatisággal megtámogatott ruhákat készít, és ennek a küldetésnek részeként a legújabb, limitált No Shame kollekciót annak a szégyenérzetnek szentelték, amivel a nők különböző élethelyzetekben szembesülnek. A kollekció minden eleme hangsúlyozza, hogy a nők tiszteletet érdemelnek, és sosem szabad szégyellniük, hogy kik ők, hogy néznek ki vagy épp kit szeretnek.

forrás: answear.LAB Kattints képre és fedezd fel a No Shame kollekciót!

A No Shame darabjai az őszi-téli szezon trendjeivel összhangban változatos anyagokból építkeznek, a főszerepet azonban a bőr és a csipke játssza. Előbbi hosszú kabátok, elegáns mellények, kosztümök és cipők formájában mutatja meg magát, a finomabb csipkét pedig ruhákon, blúzokon, szoknyákon üdvözölhetjük. Ezek a különleges anyagok biztosítják a textúrák változatosságát, miközben egyedi karaktert kölcsönöznek a kollekciónak. A sokszínűséget tökéletesen emeli ki a No Shame kollekció alapszíne, a fekete, amit a szürke, a fehér, a krémszín és a feltűnő fukszia árnyalatai egészítenek ki.

forrás: answear.LAB Kattints képre és fedezd fel a No Shame kollekciót!

A kollekciót érzelmekkel teli, atmoszférikus hangulatot sugárzó fekete-fehér fotók és rendkívüli modellek segítségével ismerhetjük meg. A képeken otthagyta kézjegyét Lidia Popiel elismert fotós is, aki munkáival rendre azt bizonyítja, hogy a szépség nem ismer korhatárt. A fotózás során Magdalena Zalejska, ismertebb nevén Apolonka, a népszerű lengyel modell is a kamerák elé állt, aki az elsők között mondott nemet a modellszakma size zero jelenségére, bizonyítva, hogy a “nagyobb” méretek is meghódíthatják a divatvilágot szépségükkel.

forrás: answear.LAB Kattints képre és fedezd fel a No Shame kollekciót!

"Testünket gyakran szégyelljük, ahelyett, hogy tisztelettel és szeretettel bánnánk vele. A limitált No Shame kollekció megalkotása során azokra a nőkre gondoltunk, akik nehezen fogadják el magukat, akiket környezetük valamilyen formában megszégyenít. Hiszünk benne, hogy ha a szégyenről hangos párbeszédet kezdünk, sikerül megerősítenünk a nőket abban, hogy könnyebben elfogadják külsejüket, hogy önbizalommal telivé váljanak, és hogy ne ítélkezzenek mások felett" – mondta Agnieszka Pruchnik, az answear.LAB márkaigazgatója.

Kivételes üzenet és kivételes illusztrációk Carolina Altavillától

Hogy a No Shame üzenete még hangsúlyosabb legyen, az answear.LAB egy Carolina Altavilla közreműködésével létrejött pólókollekciót is bemutat. A Milánóban élő argentin illusztrátor olyan, társadalmi témákra reflektáló grafikákat készít, amik a közösségi média felhasználóinak és az olyan magazinok olvasóinak szívét hódították már meg, mint a The Guardian, a The Lancet vagy a Just Breathe Magazine. Carolina a pólókat a No Shame gondolatiságára reflektáló rajzokkal díszítette, és saját magunk elfogadását támogató pozitív üzenetekkel illusztrálta.

Galéria / 8 kép answear.LAB No Shame kollekció Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

"A divatot elsősorban az identitás kifejezésének tekintem, ezért is motivált, hogy az answear.LAB-bel dolgozhatok, és hogy olyan nők számára tervezhetek, akik saját stílusukat megtartva olyan ruhákat szeretnének viselni, amikben úgy érzik, teljesen önmaguk lehetnek. Inspirációim a nők, akik nyomot hagytak bennem, akik valamilyen módon megváltoztatják a valóságot, akik felszólalnak az igazságtalansággal szemben, akikben ott a vágy, hogy jobbá tegyék a világot. A saját élettapasztalatom is inspirál és az a megfontolás, hogy kedvesebbnek kell lennünk önmagunkhoz, több szeretettel és szabadsággal kell élnünk a mindennapjainkat." - mondta Carolina Altavilla.

Nézd meg az alábbi videót!

___

Az answear.LAB márkáról:

Az answear.LAB az Answear saját márkája - nőktől nőknek. Ciklikus, tematikus kapszulakollekciók segítségével merészen és jól hallhatóan beszél a nőkről és a nőket érintő kérdésekről. Az answear.LAB lehetőségek tárháza is: helyi üzemek, kis márkák és független tervezők dolgoznak közösen, hogy végeredményül egyedi, limitált kollekciók születhessenek.