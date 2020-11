Büszkeség: A külföldi lapok szerint Mundruczó Kornél filmje miatt kaphatja meg az Oscart a filmcsillag

Már elérhető a Netflixen Mundruczó Kornél első külföldi gyártású, angol nyelvű nagyjátékfilmjének, a Pieces of a Womannek az előzetese. A Fehér isten rendezője már korábban beszámolt arról, hogy a 77. Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon is nagy sikert arató alkotásra komoly érdeklődést mutatott a streamszolgáltató, tegnap pedig fel is került a Pieces of a Woman a kínálatukba, igaz, egyelőre csak a "hamarosan" kategóriába, a film ugyanis 2021 január 7-én lesz elérhető.

A Pieces of a Woman egyébként azért is szuperizgalmas, mert lebilincselő történetéhez Mundruczó Kornélnak világhírű stábot sikerült leszerződtetni. Főszerepben az a Vanessa Kirby lesz látható, akit a The Crown nézői már jól ismernek, mellette pedig , akit szintén nem kell senkinek bemutatni. Ja, az executive producere pedig Martin Scorsese. Csak úgy nem mellékesen. A Pieces of a Woman sztárja azonban egyértelműen Vanessa, aki alakításával a Velencei Filmfesztiválon elnyerte a legjobb színésznőnek járó díjat, sokan pedig már azt suttogják, hogy az Oscar is az övé lehet.

A Pieces of a Woman előzeteséből már kiderül, hogy játéka tényleg lebilincselő!



Ha bejön a jóslat, akkor ismét izgulhatunk egy magyar vonatkozású filmért az Oscaron, Mundruczó Kornél neve pedig tovább terjeszkedik a nemzetközi szcénában. Mi már alig várjuk, hogy láthassuk!

ÉS EZT LÁTTAD MÁR?

Galéria / 9 kép 9 magyar film, amitől sokkal, sokkal jobb kedved lesz Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria