Amióta léteznek szépségversenyek, azóta nagyrészt csak vékony testalkatú lányokat látunk a kifutókon végigsétálni, annak ellenére, hogy a világ látszólag egy sokkal nyitottabb és elfogadóbb szemlélet felé megy... Most viszont úgy tűnik, hogy valami tényleg elindult, ugyanis a 2023-as Miss Universe szépségversenyének volt egy plus size versenyzője is (összesen 82 lány küzdött a koronáért). Ez pedig azért számít nagy dolognak, mert a Miss Universe 71 éves történetében ez volt az első alkalom, hogy egy plus size versenyző is részt vett az eseményen. A 22 éves Jane Dipika Garrett (Miss Nepál) csodálatosan nézett ki, amit az eseményen ülő közönség is azonnal kiszúrt, így nem csoda, hogy hatalmas tapsot kapott, akárhányszor a színpadra lépett.

forrás: Getty Images Jane Dipika Garrett a 2023-as Miss Universe versenyén

Jane Dipika Garrett végül bejutott a top 20 legszebb lány közé a versenyen, és bár a gyönyörű nő pozitívan áll jövendőbeli modellkarrierjéhez, azt is elárulta, hogy a közösségi médiás platformokon sok bántó kommentet lát:



„Sok kegyetlen kommentet láttam az utóbbi időben, volt, aki szerint akkora vagyok, mint egy bálna, de egyesek csak simán elküldtek egy edzőterembe, persze a lehető legdurvább módon. Ennek ellenére rengeteg pozitív visszajelzést is kaptam, ez pedig megerősít abban, hogy jó úton haladok” – fejezte be gondolatait.

forrás: Getty Images Jane Dipika Garrett csodásan festett 2023-as Miss Universe színpadán

Az biztos, hogy a szépségversenyek világában fontos, hogy végre képesek legyünk a női testek szépségét és sokszínűségét ünnepelni, legyen az bármilyen formában és méretben! Erre pedig tökéletes bizonyíték Jane Dipika Garrett, aki magabiztosságával és szépségével nők milliói számára vált igazi példaképpé!