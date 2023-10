Jennifer Aniston is szerepelhet benne - minden, amit tudni lehet A Fehér Lótusz 3. évadáról

A 3. évad forgatása még nem kezdődött el, ugyanakkor már néhány információt kiszivárogtattak mindenki legnagyobb örömére. A forgatás nagy valószínűséggel jövőre, 2024-ben kezdődik el, így a legvalószínűbb megjelenési dátum 2024 végén vagy 2025 elején lesz.

A fekete vígjáték a pazar forgatási helyszíneiről ismert, amit a 3. évadban is hűen tartani fognak a készítők. Az első évadot Hawaii-on, a második évadot Szicíliában, Olaszországban forgatták, méghozzá a Four Seasons szállodákban. A következő etap Thaiföldön lesz, így sokan úgy vélik, hogy ez valamivel kalandosabb és gátlástalanabb lesz, mint az előzőek.

Bár az új évad teljes cselekményét még nem hozták nyilvánosságra, a sorozat rendezője így nyilatkozott korábban:

Az első évad a pénzt emelte ki, a második pedig a szexet. A harmadik évad egyfajta szatirikus és vicces bepillantást enged majd a halál folyamatába, a keleti vallásba és spiritualitásba.

Arra is utalt, hogy a második évadból származó cselekmény egyes részeit látni fogjuk a folytatásban is. Míg Jennifer Coolidge karaktere már nem, addig Natasha Rothwell – aki Belinda Lindseyt alakította az 1. évadban – megerősítette, hogy visszatér a sorozat folytatásában. Michael Imperioli és Jon Gries is visszatérhet a 2. évadból, bár ezt még nem erősítették meg.

A rajongók úgy vélik, hogy Danny DeVito is feltűnik majd a szériában, miután lesifotók készültek róla és a rendezőről. De, ha ez mind nem lenne elég, Jennifer Aniston is helyet kaphat benne, mint Tanya nővére.

Ha nosztalgiáznál egy kicsit a 2. évadból!

