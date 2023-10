Nincsenek ezzel másképp kedvenc sztárjaink sem, akiknek a munkájuk miatt alapvetően is sokszor és sokat kell magukon viselni az alapozót, a púdert, és minden olyan dolgot, ami elfedi előlünk az ő tökéletlenségeiket is. Szerencsére azonban egyre több sztár van, aki nem fél megmutatni azokat a napjait is, amikor se smink, se filter nem takarja azokat a bizonyos gyulladt dudorokat.

A Stranger Things sztárja még csak nemrég lett tinédzserből fiatal nő, de a stressz, az utazás és az időjárás az ő bőrét is ki tudja kezdeni. Ezt a valóságot szerette volna megmutatni mindenkinek, aki követi, ugyanis Millie Bobby Brown – aki generációja egyik legnépszerűbb színésznője – fontosnak tartja, hogy rajongói minden szempontból közel érezzék magukat hozzá, akárcsak amiatt, hogy mutat egy előnytelen, de annál igazibb képet magáról, amikor pattanásos.

Lapozz a galériában a képért:

Persze azért volt némi csavar a posztban, hiszen egy másik képen már ragyogó, tökéletes bőrrel lehetett látni, amellyel saját bőrápoló- és szépségápolási termékcsaládját népszerűsítette. A képek alá záporoztak a kommentek, amelyekben hálájukat fejezték ki a sztárnak:

Szinte erőt és magabiztosságot érzek az arcomban, mert megtanultam, hogy ez valóban normális.

Köszönöm, hogy normálissá tetted a pattanásokat.

Millie Bobby Brown 2019-ben dobta piacra Florence by Mills sminkcsaládját, ami évről évre népszerűbb, sokak szerint pontosan amiatt, mert Millie nemcsak a tökéletességet akarja a brandjével hirdetni.

Nemcsak Millie szenved az acnétól!

Galéria / 6 kép Híres emberek, akik bátran mertek beszélni a pattanásaikról Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Jó tudni, ha valóban megszabadulnál a pattanásoktól!

Galéria / 5 kép 5 dolog, ami elősegíti a pattanások kialakulását Megnézem a galériát