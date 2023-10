Egyre nagyobb a baj: Miley Cyrus már húgával sem beszél?

nem titkolja, a Hannah Montana sorozat sztárjaként még azt is megszabták neki, mit mondhat az interjúiban, de mióta búcsút intett ennek a korszakának, már egyáltalán nem érdekli, ki mit gondol róla, és nyíltan felvállalja a véleményét bármilyen kérdésben. Most azonban elképzelhető, hogy bocsánatot kell kérnie a szókimondásért, mivel ezúttal nem más haragudhatott meg rá ezért, mint a húga, Noah Cyrus. Képzeld, TikTokon újra felkapták Miley egy korábbi interjúját, amit még 2020 szeptemberében adott a „The Joe Rogan Experience” című podcastben: pontosabban azt a részletet, amelyben a tesójáról beszél.

Amikor a műsorvezető arról faggatta Miley-t, hogy az őt ért támadások elriasztották-e Noah-t attól, hogy a nyomdokaiba lépjen, az énekesnő kijelentette, hogy a húga a történtek ellenére is előadói karrierről álmodozott. „Kiadott egy lemezt, amit nagyon szeretek, aminek az a címe, hogy ’ The End of Everything’… és ez a legdepressziósabb EP, amit valaha hallani fogsz” – folytatta. „Húszéves és emo. Az egyik dalában arról énekel, hogy a testvérem olyan, mint egy napfény, követni fogja, bárhová is megy, de ő inkább egy esőfelhőhöz hasonlít. Tényleg ez a kép élt rólam a fejében” – tette hozzá.

A podcast házigazdája erre mindössze annyit reagált, hogy Noah-nak „fel kellene keresnie egy orvost”, Miley pedig nevetve azt felelte, mindannyian sok időt töltenek doktornál. „Ő is megbirkózik vele, de csak húszéves, szóval aggódok érte” – vallotta be. Az interjúrészletet maga Noah is látta, és nyilvánosan is kifejtette: „A tiszteletlenség ebben a videóban” – kommentelte a fiatalabb Cyrus-tesó, a fanok pedig azonnal találgatásba kezdtek, vajon Miley-ra vagy a műsorvezetőre célzott ezzel. Sokak szerint Billy Ray Cyrus és Tish Cyrus válása (és új házasságaik) konfliktust szült a testvérek között: Tish és Dominic Purcell két hónappal ezelőtt tartott esküvőjén például csak Miley és a két féltestvére, Brandi Cyrus és Trace Cyrus vettek részt, Noah és Braison viszont kihagyták azt.

Akad még pár testvérviszály a sztárvilágban...

Láttad már luxusotthonát?

