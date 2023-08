Napjaink egyik legismertebb énekese, már egészen fiatal korában reflektorfénybe került, ami bizony kihatott a mai énjére is. A múltbéli, nem mindennapi események egyike a 2008-as Vanity Fair magazin címlapján való szereplése, ami hatalmas felháborodást és sokkot okozott az emberek között. Nem csoda, hiszen ennek a fotónak a születésekor az énekesnő még csak 15 éves volt és úgy ábrázolták, mintha legalább 10 évvel idősebb lenne. Tiniként vetkőzött le a magazinnak, amivel nem kis ellenszenvet váltott ki az emberekből.

Miley most megnyílt, és őszintén beszélt ennek a fotónak a kulisszatitkairól.

Mindenki ismeri a felháborodást, amit a fotó okozott, de a kulisszák mögé, ami mindig sokkal fontosabb, nem láttak be. A kishúgom ott ült Annie ölében, és ő nyomta meg a fényképezőgépet, ő készítette a képeket. A családom is ott volt a fotózáson és ez volt a legelső alkalom, amikor piros rúzst viseltem. Ez azért volt, mert Patti Dubroff, aki a sminkemet csinálta, azt gondolta, hogy ez egy újabb elem lenne, ami elválasztana Hannah Montanától. Ez a kép a teljes ellentéte annak a rózsaszín popsztárnak, akiről ismert voltam, és ez az igazán bosszantó. De most visszatekintve ezek mind nagyon jó választások voltak az ott dolgozóktól.

- mondta Miley a Disney+ special videójában.