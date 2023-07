A rajongók nagyon aggódnak: Miley Cyrus csatlakozott egy szektához?

korunk egyik legnépszerűbb és legtehetségesebb énekesnője, aki maximálisan bebizonyította, hogy jóval több, mint egy gyereksztár a Disney csatornán. A Hannah Montana óriási sikere után ugyanis kiépített egy elképesztően sikeres zenei karriert, a nevét pedig örökre beírta a zenés történelembe.



Miley magánélete persze koránt sem ennyire vidám és egyszerű, az elmúlt években ugyanis sok szakításon, csalódáson ment keresztül. Liam Hemswoth-szel pedig még az oltárig is eljutottak, ám kevesebb, mint egy év után elváltak, pedig az egész világ azt hitte, hogy 10 év járás után ők már tényleg örökre együtt maradnak.



Miután viszont ebben az évben tavasszal Miley piacra dobta a Flowers című bosszúdalát (amit állítólag Liamnek szól), mindenki biztosra vette, hogy a sztár már nem szomorkodik, sőt, hamarosan turnéra indul. Ez viszont nem lett így, és bár a Disney+-on hatalmas siker lett a koncertje, amit a saját kertjében és házában tartott, azóta mondhatni semmit nem hallani róla. Semmilyen hivatalos eseményen nem vesz részt, nem kommunikál a rajongóival, és az Instagram profilja is úgy néz ki, mintha valaki más kezelné, semmilyen személyes tartalom nincs rajta. Pont ezért kezdtek el aggódni a fanok az utóbbi időben, viszont az, amit kiderítettek, az egész világot lesokkolta. A rajongóknak ugyanis feltűnt, hogy Miley együtt lóg mostanában két lánnyal (Lily és Blue), akik bizonyítottan egy szekta tagjai. A szekta neve Modern Mystery School, és bár a nevében ez egy iskola, mégsem oktatási intézmény. A Modern Mystery School gyógyítókat képez (jelentsen ez bármit is), ezeket a gyógyítókat pedig arra ösztönzik, hogy minden évben vegyenek részt bizonyos áldozatokon, ráadásul aláíratnak velük szerződést is, hogy erről senkinek sem beszélhetnek.

Miley Lilyvel és Blue-val rögtön a Flowers című dal megjelenése után találkozott, és valószínűleg a lányok ekkor kérték meg, hogy a sztár csatlakozzon a szektához. Azóta pedig ahogy látjuk, Miley egy koncertet sem adott, mondhatni semmit nem tudunk róla, a rajongók pedig egyre idegesebbek emiatt, szerintük ugyanis Miley nagyon befolyásolható, ráadásul vágyik a szeretetre, és miután a házassága is csőd lett, és még a szülei is elváltak, nagyon nehéz időszakon megy keresztül. Azt pedig tudjuk, hogy a szekták pont az ilyen típusú embereket találják meg, abban az életszakaszukban, amikor a legsebezhetőbbek...



Egyelőre nem tudni többet a dologról, de ha több információnk lesz, mindenképpen megosztjuk, addig pedig reméljük, hogy Miley jól van!



