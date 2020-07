A házi karanténban nem volt egyszerű időt és lehetőséget találni a mozgásra, így az emberek többsége egy-két plusz kilóval zárta le a májust. Azonban úgy tűnik, nem igazán tartozik ebbe a kategóriába, az énekesnő ugyanis tegnap kimozdult pasijával egy sétára, és megmutatta, hogy olyan szuper formában van, mint talán még soha!

egy sportmelltartót és rövidnadrágot kapott fel a szájmaszk mellé, ami jól látni engedi, hogy mennyire kigyúrta magát az elmúlt hónapok alatt!

A sétára persze most is elkísérte pasija, Cody Simpson, akivel már több, mint fél éve alkotnak egy párt. Kapcsolatuk pedig elég komoly, hiszen márciusban közösen örökbefogadtak egy kutyát, miután több állatmenhely is bajba került a koronavírus miatt.

kétség kívül azon énekesek közé tartozik, akik sosem válnak unalmassá, és ezt az alábbi galéria bizonyítja!

