Ritka pillanatnak lehettek tanúi legnagyobb rajongói, ugyanis kedden a calabasasi Barnes & Noble-ba kapták lencsevégre a pop királyának legkisebb gyermekét, Blanketet. A fiatal fiú – aki egyébként átkeresztelte magát Bigire – könyvek között válogatott, különösen érdekelte az bolt Filmek és TV részlege.



Már egy ideje rebesgetik a Jackson örökösről, hogy a filmek világa érdekli, azonbelül is a rendezés és a forgatókönyv írás. De, ami ennél is fontosabb, hogy állítólag nagyon is tehetséges. Február 20-án a 2293 Productions bejelentette, hogy a The Buckley School hivatalosan befejezte a Rochelles című rövidfilmjének gyártását, amelyet Bigi írt és rendezett. Bigi rendezői debütálása igazán pozitív kritikákat kapott.

legkisebb fiáról egyébként keresztapja, Macaulay Culkin és néhai nagyapja is rendkívüli véleménnyel volt. Utóbbi 2017-ben a következőket írta unokájáról:

Sok szempontból olyan vagy, mint az apád, és leginkább rá emlékeztetsz.

Bigi mindössze hét éves volt, amikor 2009-ben 50 évesen elhunyt. A tetsvérek közül őt viselte meg legjobban Jackson elvesztése. A mai napig igyekszik távol tartani magát a rivaldafénytől, amire külsejével is rátesz. A róla készült legfrissebb fotókon hosszú hajjal, szakállal és lezser öltözékben lehet látni.

