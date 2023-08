Kevesebb szó esik viszont fiairól, akik felnőttként szinte teljesen a háttérbe vonultak.

két fia, Prince és Blanket a napokban úgy döntöttek, hosszú idő után megmutatják magukat és a kamerák elé álltak Las Vegasban, néhai édesapjuk 65. születésnapján.

A 26 éves Prince és a 21 éves Blanket (valódi nevén Prince II) a Sin City Mandalay Bay Resort and Casino vendégeivel beszélgetett, miután részt vettek a ONE by Cirque du Soleil showműsorán. A show-t Jackson legnagyobb slágerei ihlették, akrobatikával, tánccal és vizuális elemekkel kiegészítve varázsolták el a közönséget.

Prince szürke pólót, kék farmert és kék baseball sapkát viselt, Blanket pedig egy laza fekete gombos felsőt, hozzá illő nadrággal és cipővel. Édesapjuk 2009 júniusában, 50 éves korában halt meg, akut propofol- és benzodiazepin-mérgezés után Los Angeles környéki otthonában.

A Pop királyának fiát, Prince-t mosolyogva fotózták le, a show után, amikor a rajongókkal fotózkodott. Sőt még ajándékot is kapott az egyik jelenlévőtől - egy rajzot az apjáról. Úgy tűnt, Jackson fiát meghatották a kedves ajándékok, néhány rajongót még meg is ölelt.

Míg Prince boldogan csevegett a rajongókkal, addig Blanket visszafogottabbnak tűnt, inkább a háttérbe vonult. A megemlékezésen nem volt jelen lánya, a 25 éves Paris Jackson, mivel jelenleg a zenekarával turnézik.

Prince és Paris Debbie Rowe és szerelméből születtek. Jackson és Debbie 1996 novemberétől 2000 áprilisáig voltak házasok. Blanket pedig béranya révén fogant.

Egyébként Blanket volt az a baba, akit 2002-ben Jackson lelógatott a berlini Hotel Adlon erkélyéről.

Ezekről a sztárcsemetékről nehéz eldönteni, hogy édesanyjukra vagy édesapjukra hasonlítanak:

Galéria / 4 kép Na most akkor melyik? Híres emberek gyerekei, akikről nehéz eldönteni, hogy az anyjukra vagy az apjukra hasonlítanak Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Tudtad? Állítólag ez az oka annak, hogy az apák boldogabbak, mint az anyák:

Galéria / 5 kép 5 ok, amiért az apák boldogabb szülők, mint az anyák Megnézem a galériát