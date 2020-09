Nos, ez most is így történt, ugyanis nyilvánosságra hozták a néhai sztár boncolási jegyzőkönyvét, amelyből sokkoló dolgok derültek ki az egészségi állapotával kapcsolatban. Eddig is sejteni lehetett, hogy fizikailag és mentálisan sem volt minden rendben -al, arra azonban senki sem gondolt, hogy több tucat betegségtől szenvedett az utolsó éveiben, amelyeknek sok köze lehetett a tragikus halálához.

A hivatalos boncolás eredménye szerint egy Propofol nevű – klinikai felhasználásra gyártott – altató túladagolása miatt halt meg, amelyet akkori orvosa, Conrad Murray adott neki. A férfit az eset után gondatlanságból elkövetett emberölés miatt elítélték. Ugyanakkor arra is fény derült, hogy a súlyos gyógyszerfüggőség okozta szövődmények mellett, ízületi betegségtől, tüdőtágulattól és emésztőrendszeri vérzéstől szenvedett.

De ami ennél is sokkolóbb, hogy Jackson majdnem teljesen vak volt a bal szemére, illetve csontbetegsége miatt a gerince és az ujjai is katasztrofális állapotban voltak. Ismertebb betegségei között pedig ott volt a vitiligo, ami miatt vastag sminket használt és folyamatosan takarta a testét és az arcát, valamint a lupus és a prosztatamegnagyobbodás.

Így már érthető, hogy miért volt szüksége erős fájdalomcsillapítókra és altatókra. Egy amerikai szakértő azt nyilatkozta, hogy kész csoda, hogy nem korábban hunyt el a pop királya.

