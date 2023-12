Mi történt Meg Ryan arcával? Mindenki azt találgatja, miért tette ezt magával

az 1990-es évek egyik, ha nem a legkedveltebb színésznője volt. Ő volt akkoriban az igazi lány a szomszédból, akit egyáltalán nem véletlenül hívtak (és hívnak a mai napig) a romantikus komédiák koronázatlan királynőjének.



Olyan mai is imádott és ikonikus filmek köthetők a nevéhez, mint például a Harry és Sally, A szerelem hálójában, vagy a Hugh Jackmannel közös Kate és Leopold.

forrás: InterCom Meg Ryan 1998-ban, A szerelem hálójában című filmben

forrás: UIP-Duna Film Meg Ryan és Hugh Jackman a Kate és Leopold című filmben (2001)

Egy idő után viszont egyre kevesebb filmszerepet vállalt, és eltűnt a köztudatból, nemrég viszont úgy döntött, hogy visszatér, ráadásul egy hozzá illő romantikus, karácsonyi filmmel (What Happens Later). És bár az emberek nagyon örülnek, hogy Meg újra elfoglalta a méltó helyét a filmvásznon, mégis értetlenül állnak egy dolog előtt. A színésznő ugyanis szinte teljesen felismerhetetlen lett, ez viszont egyáltalán nem azért van, mert idősebb lett.



A most 61 éves arcára ugyanis alig lehet ráismerni, ez pedig a rajongók szerint egyértelműen a túl sok plasztikai műtét és botox eredménye. De mi az igazság?



Dr. Sam Rizk, a sztárok plasztikai sebésze megszólalt arca kapcsán, és amit mondott, az sokakat meglepett:



„Az arcplasztikáját rossz irányban, függőleges helyett oldalirányban csinálták meg, ennek ugyanis van egy árulkodó jele, mégpedig az, hogy szélesebb lett a szája. Ha megnézzük a száját a Top Gun című filmben, akkor egyértelműen látszódik, hogy most kétszer olyan széles” – kezdte az elemzést Dr. Sam Rizk, majd így folytatta:



„Ezen kívül töltőanyagot is kapott az ajkaiba, oldalt ráadásul több töltőanyag van, amitől csak még rosszabbul néz ki a végeredmény. Az pedig egyértelmű, hogy sok-sok töltőanyag van az arcában is, amitől teljesen megváltozott a mimikája és a mosolya is, sőt, a szeme is, ezért találják az emberek őt felismerhetetlennek.”

forrás: Getty Images Meg Ryan az AmfAR gálán 2021-ben

Persze mi ugyanúgy szeretjük a színésznőt, mint régen, de az biztos, hogy főleg manapság megtanulják a női sztárok, hogy talán pont azzal őrizhetik meg a régi, gyönyörű külsejüket, ha nem viszik túlzásba a szépészeti beavatkozásokat...