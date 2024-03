A hajhullás egyrészről örökletes is lehet, azonban bizonyos hajápolási összetevők is előidézőheteik és/vagy felgyorsíthatják ezt. A tudatos vársárlás nagyon fontos, aminek első lépései közé tartozik, hogy mindig megnézzük az címkén található összetevők listáját. A hajápolásra, csak úgy mint az arc vagy bőrápolásra, nagy figyelmet fektetünk, mégis sokszor azt sem tudjuk, hogy mi is az, amit használunk. A hajápoló termékekben sokszor találunk olyan vegyszereket, amik rövidtávon valóban fényesebbé és puhábbá teszik a hajat, viszont nem nyújtanak teljes körű ápolást, sőt rosszabb esetben pont az ellenkezőjét okozzák: irritációt és fejbőrszárazságot. Összeszedtük azt a négy összetevőt, amire nagyon oda kell figyelned, hogy samponod és balzsamod ne tartalmazza!

Kattints a galériára, és megmutatjuk azokat az összetevőket, amiket jobb ha leellenőrzöl, hogy hajápolóid tartalmazzák-e, ugyanis hajhullást okozhatnak!

Az InStyle magazin írása.