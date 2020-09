Teszteld! Melyik Netflix realityben lehetnél főszereplő a személyiséged alapján?

Mindenkiben rejlik titokban egy valóságshow hős, benned is, csak ki kell deríteni, melyik. Ha a karantén alatt szívesen töltötted az idődet otthon sorozatok nézésével, akkor tuti eljutottál a realitykig, sőt, lehet, hogy még szimpatikus is lett néhány szereplő annyira, hogy elgondolkoztál azon, hogy te is beköltöznél egy ilyen műsorba.

Nos, ha reality sztár nem is leszel tényleg, azért a gondolattal eljátszhatsz, hogy milyen lenne, nem? Készítettünk egy tesztet, hogy néhány kérdésre válaszolva kideríthesd, melyik valóságshow gárdában éreznéd a legjobban magad.

