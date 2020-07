Nagyot nőttek Kim Kardashian gyerekei: egy családi fotón meg is mutatta őket

Mióta tavasszal a sztárok is karanténba vonultak, és Kanye West házasságában egyre több probléma merült fel. Az összezártság miatt sokat vitatkoztak, és arra is volt példa, hogy egy időre a rapper külön is költözött gyerekeivel, hogy Kim egy kicsit egyedül lehessen. Most viszont úgy fest, sikerült félretenniük a problémákat, Kanye West szülinapját ugyanis az egész család vidám hangulatban ünnepelte meg!

Ennek apropóján egy családi fotót is készített négy gyermekéről, amin jól látszik, hogy mennyire nagyot nőttek az elmúlt időszakban!

persze nem csak gyermekeiről osztott meg képet a szülinapi ünneplés kapcsán, hiszen Kanye Westet is felköszöntötte néhány romantikus posztban.

forrás: instagram/KimKardashian

két kisebb gyermekét béranya hordta ki, de nem ő az egyetlen, aki ezt a megoldást választotta:

