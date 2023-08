és G.w.M szerelme a tavalyi évben váratlanul érte a rajongókat, de gyorsan bebizonyosodott, hogy nem csak fellángolásról van szó, hanem igazi lelki társak találtak egymásra.

Néhány héttel ezelőtt a rapper és a műsorvezető össze is házasodtak. Szűk családi körben fogadtak örök hűséget egymásnak és G.w.m később egy posztban azt is kifejtette, hogy a hatalmas lagzi sem marad el, csupán Edina várandóssága most nem tette lehetővé, hogy hatalmas bulit csapjanak.

Kulcsár Edinát a napokban már hatalmas pocakkal láthattuk és Instagramon arra is utalt, hogy közel van már a szülés dátuma. Mivel Edina részt vett volna a Dancing with the Stars műsorában, de időközben kiderült, hogy várandós, nem volt más választása, mint hogy megossza az örömhírt az egész országgal. Így aztán szinte az első pillanattól kezdve nyomon követhették rajongói a harmadik terhességét.

Most viszont eljött a nagy nap és megszületett és G.w.m első közös gyermeket. Ezzel a gyönyörű fotóval jelentették be.

Isten hozott, drága szerelmem! 🥰❤️‍🔥❤️‍🔥Varga Amara❤️‍🔥 - írta a boldog apukat!

Gratulálunk!

