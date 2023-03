Már nincs sok hátra: Kulcsár Edina megmutatta, hogy mennyit nőtt a pocakja

A pár azóta kapott hideget és meleget is, és sokáig szinte az egész ország a szerelmük ellen volt, ők azonban nem adták fel, kiálltak egymás mellett, ma pedig boldogabbak, mint valaha. Ezt jól bizonyítja, hogy bár viszonylag kevés idő telt el szerelmük kezdete óta, nem féltek örök hűséget fogadni egymásnak, amelyet szűk családi körben tartottak meg, illetve első közös gyermekük is úton van, akit szerelmük gyümölcsének tartanak.

Edina óvja ugyan a magánéletét, azért a rajongói kedvéért mindig megoszt egy-egy személyes képet vagy „helyzetjelentést” a terhességéről. Ez tegnap sem volt másképp, mivel egy dunaparti séta alkalmával töltött fel egy új fotót, méghozzá kislányával, Ninával, amit IDE kattintva lehet megnézni. Az édes anya-lánya pillanat azonban Edina nagy pocakja miatt is volt olyan ennivaló. Az egykori szépségkirálynő láthatóan már az utolsó heteiben van, ő azonban minden percét élvezi az állapotának.

Egy rajongói kérdezz-felelek során fel is tették neki a kérdést, hogy nem zavarja-e már a nagy súly, amit cipel, mire az egykori modell azt válaszolta, hogy ha vannak is nehezebb napjai a terhesség miatt, minden percét megéri, mert tudja, hogy hamarosan a karjaiban tarthatja harmadik babáját is, akiről annyit már tudni, hogy kislány.



Edina és a rapper esküvőjére egyébként február végén került sor, amelyen ők és a legszűkebb családi körük volt jelen. Sőt, a gyönyörű sztárt a dédije kísérte az oltárhoz.

