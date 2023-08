Próbáld ki Meghan Markle háromszavas siker mantráját, aminek köszönhetően pincérnőből hercegnévé vált

Meghan Markle mindig is szem előtt tartott egy kulcsfontosságú mantrát, ami segített neki abban, hogy pincérnőből, tévésztár, színésznőből pedig a királyi család tagjává váljon.

Meghan egy idő után kezdte úgy érezni, hogy Hollywood "igazán brutális hely", és hogy Londonban érezné igazán otthon magát, ha nem sikerül áttörést elérnie a szakmában. Később viszont sokkal izgalmasabban alakult az élete, London és az áttörés is összejött. De még hogy!

2016 nyarán Meghan találkozott Harry herceggel, miután egy közös barátja összehozta vele. Az első randevúra alig több mint hét évvel ezelőtt került sor, amikor a londoni Sohóban, a Dean Street 76-ban találkoztak egy italra. Harry nem keltette a legjobb benyomást elsőre, ugyanis a forgalom miatt késett, de végül hajnalig beszélgettek és mindketten rengeteget nevettek, így egyértelmű volt, hogy egy nappal később újra találkoznak. A második randevúra 2016. július 4-én került sor Londonban. Meghan a dokumentumfilmjükben elárulta, hogy bár július 4-e fontos nap az amerikaiak számára, az ő románcukban is megható dátum.

Harry ugyanis július 4-e alkalmából süteményt vitt Meghannak. Az ünneplés természetesen keserédes volt és kifejezetten szürreális is, hiszen azt ünnepelték, hogy Meghan országa függetlenedett Harry hazájától. Ekkor viszont már mindketten tudták, hogy egymástól nem akarnak függetlenek lenni.



A második randevújuk után egy romantikus nyaralást töltöttek Botswanában, mielőtt elkötelezték magukat a London és Toronto közötti távkapcsolat mellett, mivel ekkor Meghan még a Suits című sorozatot forgatta. A pár aztán 2018. május 19-én összeházasodott a windsori kastély Szent György-kápolnájában, és most Kaliforniában élnek két gyermekükkel, Archie-val és Lilibettel.

Az teljesen biztos, hogy ilyen tündérmesébe illő fordulatokról a legtöbben csak álmodozhatnak, nem sok nő életébe sétál be a vörös herceg és élnek boldogan, amíg meg nem halnak. Barátai szerint Meghan mindig nagyon tudatos volt, egész életében gyűjtötte az inspirációt az olyan emberektől, akikre nagyon felnéz.

Miközben a Suits című sorozatban szerepelt, Meghan Markle érzelmes esszéket írt a faji és női jogokról, és régi blogját, a The Tig-et is motiváló mantrákkal töltötte meg. Egyik kedvence így hangzik: "Egy dolgot tarts szem előtt: a boldog életet nem találod meg... te teremted meg magadnak".

Egy Instagram-posztban Meghan egyszer azt is elárulta, hogy sokszor eszébe jut a következő idézet: "Légy bátor és élj olyan életet, amilyet szeretnél - ez aranyat ér. Soha nincs túl késő, vagy túl korán van ahhoz, hogy az legyél, aki lenni akarsz".

Főiskolai legjobb barátnője, Lindsay Roth szerint Meghan kedvenc háromszavas mantrája, amiből sokszor erőt merített és aminek nagyon sokan köszönhet így hangzik: "én a boldogságot választom".

Meghan és Harry dokumentumsorozatából nagyon sok titokra fény derült. Ezekről hallottál már?

