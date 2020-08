Meghan Markle-nek a kedvenc ételéről is le kellett mondania a királyi család tagjaként

A királyi család tagjai nem különösebben rajonganak a különféle tésztás ételekért, hiszen ennél jóval egészségtudatosabban igyekszenek étkezni, de nem úgy Meghan! Bármilyen hihetetlen is, de a csinos színésznő egyenesen odáig van az olasz fogásokért, mielőtt férjhez ment Harry-hez gyakran beszélt az interjúkban az étkezési szokásairól, ahol rendre kiemelte, hogy a jó tésztánál kevés finomabb étel létezik számára. Ugyanakkor a királyi család korábbi séfje Darren McGrady elárulta, hogy II. Erzsébet királynő elzárkózik az olyan ételektől, mint a tészta, a rizs, vagy épp a burgonya, ezért a családi eseményeken ilyen fogásokat nem is szolgálnak fel. Azonban nem Meghan az egyetlen a famíliában, aki a királynő távollétében azonnal a tészta után nyúl, Katalin hercegné és a gyerekei is imádják az ilyen jellegű finomságokat.

Meghan kedvenc receptje

Hozzávalók:

1 ek. olívaolaj

5 cukkini (apróra vágva)

½ csésze víz

1 zöldségleves kocka

340 g rigatoni

1 hagyma (apróra vágva)

reszelt parmezán

Hevíts egy edényben olajat és futtasd meg rajta a hagymát, míg meg nem puhul. Add hozzá a cukkinit, a vizet, és a leveskockát, majd ízlés szerint sózd, borsozd. Fedd le az edényt, majd a legalacsonyabb lángon, rendszeres kevergetés mellett, főzd négy órán keresztül. Közben a tésztát főzd ki, szűrd le, majd keverd az elkészült szószhoz és hintsd meg alaposan a parmezánnal.

