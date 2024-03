Ez a drogériás szempillaspirál Meghan Markle legnagyobb kedvence: Sehova nem megy nélküle!

Bár kétségtelen, hogy Diana hercegné a brit királyi család talán legnagyobb stílusikonja, akinek gardróbja és frizurái ma is trendteremtőek, azért a tőle sok divattippet elleső Katalin hercegné és Meghan Markle is nők millióinak példaképe világszerte. A ruhákat, és a kiegészítőket, amiket Vilmos, illetve Harry felesége visel, gyakorlatilag pillanatok alatt elkapkodják a boltokban, de előszeretettel próbálják kideríteni a szépségápolási trükkjeiket is. Meghan Markle például rendszeresen végez arctornát és pontosan tudja, hogy a szép bőr titka tulajdonképpen a megfelelő táplálkozás.

Ha úgy érzi, kimerültek az energiatartalékjai, a kávé helyett inkább a gyümölcslevekre szavaz. Az ezekben található antioxidánsok ráadásul lassítják a bőr öregedési folyamatát, a B2-vitaminban gazdag mandulatej pedig segít abban, hogy a pofija hidratált maradjon, szóval a reggelire készített turmixához is ezt használja. A sminkelést illetően az egyszerűség híve: például köztudott tény, hogy sosem akarta elfedni a szeplőit, sőt, büszke rájuk.

„Meghan a kevesebb-több megközelítést részesíti előnyben ebben a kérdésben: a friss, harmatos bőrre törekszik, ami megmutatja a bőre természetes tónusát és szeplőit. Emellé jöhetnek a sűrű, dús szempillák és egy csipetnyi szín az ajkakon. Meghan nagyon magabiztos azzal kapcsolatban, hogy mit szeret és nem szeret a szépségápolási rutinjában” - emelte ki Lydia Sellers, a sztárok sminkese.

A makeup artist amúgy éveken át a hercegnével dolgozott a Briliáns elmék című sorozat forgatása közben. „Ritkán rugaszkodott el a klasszikus megjelenéstől” – tette hozzá Lydia, aki szerint Meghan aktívan követi a trendeket, és jól ismeri a termékeket, amiket használ. Harry felesége nemcsak a természetes hatású makeuphoz ragaszkodik, hanem a kedvenc Maybelline Lash Sensational szempillaspiráljához is, ami éppen Meghan miatt lett Lydia Sellers sminkkészletének is állandó része.

