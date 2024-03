Diana hercegné top 10 legjobb frizurája, amiből inspirálódhatsz tavaszra

A néhai walesi hercegnét ma is az angol királyi család legstílusosabb tagjai között tartják számon: nem véletlen Kate Middleton és Meghan Markle is gyakran tőle lesnek el divattippeket. Viszont Dianának nem csak a gardróbja, a frizurája is trendteremtő volt – szóval, ha megmutatod az egyik fotóját a fodrászodnak, garantáltan nem lőhetsz mellé.

Bár a közhiedelemben sokáig élt az a tévhit, miszerint csak a hosszú haj nőies, az elmúlt évtizedek során szerencsére már számtalan híresség rácáfolt erre. Sőt, most már kifejezetten divatos, trendi a nők körében az, ha rövidebbre vágatják a tincseiket: Jennifer Aniston például közel 20 év után, 2024-ben váltott vállig érő frizurára, és azonnal el is lopta vele a show-t a People's Choice Awardson. Az viszont kétségtelen, hogy a rövid haj egyik legnagyobb úttörője nem más volt, mint a mára szépség-, és stílusikonná vált Diana hercegné, aki szembement az elképzelésekkel, amit (hála a Disney-meséknek) hercegnőkről alkottunk. Vilmos és Harry édesanyja óriási rajongója volt a '80-as és '90-es évek olyan trendjeinek – például a pixie-nek és a bobnak.

