Természetesen nem múlhat el úgy hét (vagy inkább nap), hogy ne lennének tele a hírportálok a királyi családdal, hiszen minimum az egyik családtaggal mindig történik valami, ami mosolygásra ad okot, vagy ami az egész világot felháborítja.



Persze mostanában inkább az utóbbi volt jellemző, köszönhetően Meghannek és Harrynek, akikkel tényleg folyamatosan történik valami olyasmi, ami megosztja az egész internetet.

Legutóbb például azért beszélt róluk mindenki (még a sztárvilág is), mert kiadtak egy közleményt, amiben azt állították, hogy a Ms. Foundation’s Women of Vision Awards után (amin részt vettek) New Yorkban néhány erőszakos lesifotós követni kezdte őket, aminek egy két órán át tartó életveszélyes autós üldözés lett a vége.



Ez sok embernek gyanút keltett, hiszen, akik New Yorkban élnek huzamosabb ideje úgy gondolják, hogy a városban akkora dugók vannak FOLYAMATOSAN, hogy konkrétan kivitelezhetetlen lenne az, hogy létrejöjjön egy két órán át filmbe illő autós üldözés. Ráadásul a dolgon az se segített, hogy a taxi, amibe Meghanék egy kis időre beültek az állítólagos üldözés alatt azt állította, hogy veszélyes helyzetről szó sem volt, a pár pedig végig nyugodt maradt.



A szappanoperának azonban itt még nincs vége, az estén készült képek alapján elindultak a találgatások azzal kapcsolatban, hogy Meghan és a testőre talán sokkal többek, mint barátok, és már egy ideje tiktos viszonyt is folytatnak egymással.



A TikTokon akkor indult el ez a teória, amikor napvilágot láttak azok a képek, amelyeken látszódik, hogy Meghan testőre, Christopher Sanchez arany nyakkendőt viselt az esemény alatt, ugyanolyan aranyszínűt, amilyen ruhát Harry felesége is viselt.

Ráadásul több fotón megérinti Meghan csípőjét, ami nem kicsit szokatlan, hiszen egy testőr csak akkor érinti meg a kliensét, főleg ilyen intim helyen, ha arra valóban szükség van...



Persze az, hogy mi az igazság, lehet, hogy soha nem fog kiderülni, az emberek viszont úgy gondolják, hogy valami nem stimmel, és igencsak problémás, hogy Harry ennyire görcsösen édesanyját, Diana hercegnét akarja látni Meghanben...

