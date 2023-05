Végre megérkezett A kis hableány élőszereplős verziója: Ariel káprázatos ruhában lépett a vörös szőnyegre

Amikor néhány hónappal ezelőtt megjelent A kis hableány élőszereplős verziójának első teasere, szinte az egész világ meglepődött. Sokan nagyon örültek, sokan pedig értetlenül álltak a tény előtt, hogy a készítők egy színes bőrű színésznőt választottak az eredetileg fehér bőrű és vörös hajú Disney hercegnő szerepére, így a címszereplőt játszó Halle Bailey sok támadást is kapott.



A készítők azonban kitartanak amellett, hogy ez a döntés hatalmas jelentőségű, és rengeteg gyermek számára nyújthat örömet az, hogy nem minden Disney hercegnő néz ki ugyanúgy. A botrány ellenére szerencsére a legtöbb rajongó már tűkön ülve várja A kis hableány premierjét, már csak azért is, mert az Arielt megformáló színésznő csodálatosan fest a szerepben, ráadásul a hangja is kifogástalan.

A nagyközönség legnagyobb örömére pedig már meg is tartották Los Angelesben a nagyszabású premiert, ahol Halle Bailey is a kék szőnyegre lépett, ráadásul nem is akárhogy:

Halle egy csodálatos ezüstös kék sellőruhában jelent meg, de még drágaköves fülbevalója, szemsminkje és manikűrje is az óceán színéhez igazodott, hogy teljes legyen a hableány-hatás.

Mi pedig ezek után csak még jobban várjuk a május 25-ei premiert, hogy végre láthassuk (és persze hallhassuk) Arielt és a többi szeretett szereplőt!

Gondoltad volna, hogy mindegyik Disney hercegnőnek van valamilyen mentális betegsége? Ha kíváncsi vagy, akkor katt a galériára!

Persze a sztárok is imádják a Disney meséket, Blake Lively például számtalan alkalommal öltözött mesebeli hercegnőnek:

