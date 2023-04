A május 25-én kerül a mozikba az 1989-es animációs klasszikusnak A kis hableánynak élőszereplős változata. A Hans Christian Andersen azonos című meséjén alapuló Disney alkotás már jó ideje lázban tartja a közvéleményt, többen ugyanis még mindig nem tudtak napirendre térni afelett, hogy Halle Bailey játssza majd Arielt.

A 22 éves színésznő a filmhez készült első előzetes óta nagyon sok rasszista megjegyzést kap a bőrszíne miatt, a mese kedvelőinek egy része ugyanis úgy gondolja, hogy ez a modernkori ábrázolás kicsit sem illeszkedik a Disney történetről alkotott képbe. Míg szerencsére bőven akadnak olyan kommentelők is, akik örömmel osztották meg pozitív véleményüket a szereplőválasztás kapcsán, sőt a világhálóra olyan videók is felkerültek, amiben színes bőrű kislányok ujjonganak annak láttán, hogy A kis hableánynak pont olyan a bőre színe, mint az övék. Egy biztos, mindenki izgatottan várja az alkotást, ami az eredeti 83 perces játékidő helyett 2 óra 15 perc lesz, és készítők bizakodók azzal kapcsolatban, hogy végül az embereknek tetszeni fog majd ez az újragondolt változat. A kis hableány kapcsán pedig most sorra vettünk gyerekkorunk kedvenc Disney-hercegnőit és megmutatjuk, hogy ezeket az imádott karakterek miként néznek ki élőszereplős változatukban!

Az InStyle magazin írása.