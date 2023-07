Az 51 éves dán királyi hercegné fürdőruhában mutatta meg tökéletes alakját: a 20 évesek is megirigyelhetik, ahogy kinéz

Mária, dán királyi hercegné az egyik legstílusosabb uralkodónő az egész világon, akiről gyakran cikkeznek külföldi lapok, mert a szettjei mellett nem lehet szó nélkül elmenni. Stílusa és filigrán alkata gyakran emlékezteti az embereket Katalin hercegnére, és nem egyszer fordult már elő, hogy nagyon hasonló szettben kapták őket lencsevégre. Mária a letisztult, elegáns szettek híve, így az ízlésvilága sokakhoz közel áll.

De nemcsak ezért szeretik annyira az emberek, hanem azért is, mert példaértékű életet él 4 gyermekével és férjével, és még arra is marad ideje, hogy kihozza magából a legjobbat. Mindezt bizonyítja a róla készült legutóbbi fotósorozat is. Az 51 éves Mária épp egy családi nyaraláson vesz részt Ibizán, ahol fürdőruhában kapták lencsevégre és állítjuk, hogy korát meghazudtoló fizikuma van.

Az egyrészes olívazöld darabban egyértelműen látszik, hogy mennyire kisportolt az alakja és hogy sok évet letagadhatna. Korábban egy barátnője már elárulta, hogy titka az állandó sétálás, lovaglás és kocogás, azaz a célzott edzésprogram, ami fiatalon tartja. Mária elvileg a „dán diétában” is hisz, azaz csak jó minőségű húsokat fogyaszt és mindig a sovány opciót választja. Emellett pedig igyekszik kevesebb szénhidrátot, de több fehérjét fogyasztani.

